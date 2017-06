Hráčská unie prosadila zrušení arbitrážní komise. A naslouchá Italům

V čem změna stanov spočívá? Místo arbitrážní komise bude ve druhé instanci případy řešit už jen dvoustupňový sbor rozhodců, což je oproti předchozí situaci výrazné zjednodušení.

„Zní to trochu složitě, ale je to veledůležitý krok, který zrychlí řešení všech případů, hráčům to hodně pomůže. Splnili jsme to, co jsme slíbili,“ říká Tomáš Pešír, předseda Hráčské fotbalové unie (HFU), která už po svém vzniku avizovala, že zrušení komise je jedním z jejích cílů. „Nemám rád, když se dlouho o něčem jen mluví. Máme teď zas ještě větší motivaci do další práce.“

Hráčská unie, která vznikla teprve v únoru, zároveň po valné hromadě získala významné postavení ve vztahu k vedení fotbalu.

„Jde o klíčový okamžik pro demokratické vnímání práv hráčů. HFU se pro Fotbalovou asociaci stává jediným oficiálním respektovaným subjektem, který zastupuje hráče na území České republiky,“ prohlásil generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.



„Jsem rád, že jsme vnímáni jako seriozní partner pro sportovní instituce, pro kluby i pro lidi, kteří dělají fotbal a rozumí mu. A především pro samotné hráče. V Unii jsou pracovití kluci, slavní i méně známí. Každý může přinést zajímavý nápad,“ říká bývalý reprezentant Tomáš Hübschman, jeden z patronů HFU.



Ta nově navázala kontakt s italskou hráčskou unií, které šéfuje Damiano Tommasi, bývalý záložník AS Řím.

„Damiana znám, jeho práci a práci italské asociace jsem poznal zblízka. Jednali jsem s ním a přineslo to spoustu nápadů a inspirace,“ přibližuje Ondřej Herzán, člen vedení HFU, který dřív sám v Itálii nastupoval za Lecce, Veronu nebo Spezii.



Hráčská fotbalová unie má v programu vzdělávání hráčů, právní služby nebo osvětu v oblasti dopingu a nelegálních sázek. Pomoc nabízí i fotbalistům bez angažmá a z neprofesionálních soutěží.



Vedle ní funguje v Česku souběžně také také Česká asociaci fotbalových hráčů, kterou v roce 2011 založila Markéta Haindlová.