Krutý herní systém. Šampionát do 21 let sráží málo míst v play-off

Když Evropská fotbalová unie (UEFA) rozšířila počet mužstev z osmi na dvanáct, jako by zapomněla na nejzajímavější fázi, kterou je ta vyřazovací. Ta se už nerozrostla.

„Ani dvě výhry ve třech zápasech stačit nemusí,“ poznamenal záložník Jakub Jankto. Kruté, šílené.

Češi ještě nevyhráli ani jednou, na úvod turnaje podlehli Německu (0:2) a postup už nemají ve svých rukách. Do semifinále postoupí vítězové tří skupin a nejlepší tým z druhých míst.

Ve skupině C si první příčku mohou pohlídat Němci, které hrají s Dánskem a Itálií. To jsou i zbývající soupeři pro Čechy.

Nejlepší mužstvo z druhých míst bude to, které získá napříč třemi skupinami nejvíc bodů, což může být i sedm. Na tolik už například Češi nedosáhnou. Pokud bude mít víc týmů na druhých místech stejný počet bodů, rozsoudí je skóre.

Může se stát, že ve třetích kolech základních skupin v několika zápasech už nebude o co hrát...

„Už před začátkem turnaje jsem věděl, že musíme vyhrát všechny zápasy. Bohužel, všechno se hned zkomplikovalo. Zbývající dva už fakt vyhrát musíme,“ zdůraznil stoper Stefan Simič.

„Z prvního zápasu jsme potřebovali aspoň bod, abychom se mohli od něčeho odrazit,“ přemítal gólman Zima.

„Nemůžeme řešit systém, ale vyhrát nejbližší zápas. Soustředit se, abychom Italy porazili. Pak se uvidí,“ podotkl Jankto.

Když Mezinárodní fotbalová federace FIFA letos definitivně posvětila, že mistrovství světa od roku 2026 bude hrát 48 týmů, čili o šestnáct víc než dosud, tak zároveň rozhodla, že jich do play off postoupí dvaatřicet. Proti malému Euru to je nepoměr.

Kontinentální šampionát do 21 let UEFA organizuje od roku 1972, byť první tři ročníky se hrály jako turnaj hráčů do 23 let. Prvním vítězem bylo tehdejší Československo.

Nebyl určen žádný pořadatel, z kvalifikací postoupilo osm týmů a hrálo se až do finále systémem doma venku. To trvalo ještě v roce 1992.

O dva roky později poslední čtyři týmy hostila Francie, kde se hrála semifinále, poté o třetí místo a o zlato. Čtvrtfinále se uskutečnila ještě na hřištích obou soupeřů.

Poprvé osm účastníků hostilo Slovensko v roce 2000, poprvé byla mužstva rozdělena do dvou skupin po čtyřech. Vítězové hráli finále (Česko - Itálie 1:2), týmy z druhých míst si to rozdaly o bronz.

O dva roky později doznal systém další změn, ve Švýcarsku se sešlo osm nejlepších a první dva týmy z každé skupiny šly do semifinále. Češi zdolali Itálii v prodloužení a poté v boji o zlato Francii. Přitom ze skupiny postoupili jen se čtyřmi body.

Osm týmů ve dvou skupinách, semifinále a finále. Tento systém platil ještě v roce 2015, kdy pořadatelem bylo Česko. Letošní Polsko hostí dvanáct zemí, play-off si zahraje třetina účastníků, dosud to byla polovina.