Pořád umí. Polách ozdobil slastný postup Hodonína hattrickem

„Měli jsme jednoznačný cíl a ten jsme splnili. Vyhrát jakoukoliv dlouhodobou soutěž je vždycky super. Spokojenost je obrovská,“ zářil záložník Tomáš Polách.

Hodonínské to stálo spoustu úsilí, museli překonat mnohá muka. Už loni plánovali čtvrtou nejvyšší soutěž ovládnout, jenže v těsných dostizích nakonec zůstali za Blanskem.

Letos na jaře se kolem nich pro změnu přehnal Uherský Brod, který dlouho působil nezastavitelně. A když v předposledním kole konečně zaváhal, Hodonín svou šanci prohrou v Rosicích promarnil. „Věděli jsme, že náš výkon byl špatný,“ podotkl Polách.

Se svými kumpány však dostal ještě jednu příležitost a tu si už v sobotu vzít nenechali. Zatímco Hodonín předposlední Bystřici nad Pernštejnem převálcoval, Uherský Brod ve finiši doma se Slavičínem pouze remizoval 0:0.

A při stejném počtu bodů hrály pro Jihomoravany lepší vzájemné zápasy. „Byly to nervy a hlavně jsme to už neměli ve svých rukou. Ale věděli jsme, že Slavičín dokáže Brod potrápit, a ukázalo se, že hráči Brodu nezvládli tíhu okamžiku,“ poznamenal Polách.

Právě ostřílený míčový virtuos byl hlavní postavou divizních šampionů. Muž, který dlouho válel ve Slovácku a brněnské Zbrojovce, ani ve čtyřiceti nic neztratil ze své elegance. V sobotu dokonce nebohé Bystřici nasázel hattrick. „Nejsem si úplně jistý, jestli jsem ho vůbec v chlapech někdy dal. Možná ještě v Brumově v 96. nebo 97. roce, ale opravdu nevím,“ lovil v paměti.

Chystá se na druhý břeh

Oslavy si Hodonínští užili ve vinném sklípku. „Postoupil jsem ještě kdysi dávno s Brumovem do divize a pak čtyři roky zpátky s Opavou do druhé ligy. Jsou to příjemné okamžiky. Když je co slavit, je to paráda,“ libuje si Polách.

Hodonín by nejspíš postupoval i ze druhého místa, protože béčka ligových celků už v MSFL působit nebudou.

„Věděli jsme, že taková šance existuje, ale vyhrát soutěž je lepší než postoupit ze druhého místa. Je to výsledek snažení mančaftu za celý rok,“ vyzdvihuje Polách. „Výborně jsme odehráli podzim, ale na jaře se to pokazilo hned v prvním zápase v Brodem. Pak jsme měli nějaké ztráty v domácích zápasech. Mohli jsme uhrát ještě víc bodů, ale hlavní je, že jsme soutěž vyhráli.“

Hodonín tak po víc než třiceti letech nakoukne do třetí ligy a i nadále jej povede slavný kouč František Komňacký. Ten by rád vychoval svého následníka, jímž by mohl být právě Polách, který v uplynulé sezoně působil jako hrající asistent trenéra.

„Společně s Vláďou Malárem jsme vedli nějaké tréninky přes týden a bavili jsme se o některých věcech kolem zápasů. Až přestanu hrát, určitě bych chtěl u fotbalu zůstat a přejít na druhý břeh, jak říká pan Komňacký,“ svěřuje se špílmachr.

Slézt z trávníku se však zatím ještě nechystá. „Třetí liga je samozřejmě náročnější soutěž, ale ještě bych chtěl pokračovat v hraní,“ hlásí Polách.