Hlučín má svátek. Fotbalisté přivítají mistrovskou Plzeň

Hlučínští se v Českém poháru neboli MOL Cupu už několikrát utkali s prvoligovými soupeři, mimo jiné s Baníkem Ostrava a před třemi roky také s Mladou Boleslaví.

Úřadujícího mistra hostí poprvé. S Viktorií Plzeň se ve třetím kole poháru střetnou dnes od 16.30.

V úterý dopoledne zbývalo už jen 50 lístků k sezení a sto ke stání. „Ale předpokládám, že i ty prodáme,“ uvedl tajemník hlučínského klubu Lukáš Petřík.

Souhlasí, že oproti návštěvám ve třetí lize to je obrovský skok. „Ale máme s tím zkušenosti, protože dá se říct, že každý rok tady hrajeme takový větší zápas, nebude to problém.“

Připomněl, že Hlučínští mimořádný zájem o lístky zažili i při zápasech s Baníkem a Opavou. „Ale je fakt, že vyprodáno zatím nebylo, takže teď řešíme i vstupenky na stání,“ dodal Petřík.

A jak jsou na zápas připraveni fotbalisté? „Bude to pro nás zajímavá konfrontace. Věřím, že se klukům nerozklepou kolena a podají výkon na hranici svých možností,“ řekl hlučínský trenér Milan Valachovič.

Podotkl, že aniž by se na Plzeň nějak zaměřoval, viděl ji v minulých deseti dnech čtyřikrát v televizi. „Momentálně hrají nejlepší fotbal v české lize. Minule s Karvinou soupeři ve druhé půli dvacet minut nepůjčili balon, to je obrovská kvalita.“

Valachovič se o Plzni se svými hráči poprvé bavil až tento týden. „Její jméno tady lítalo všude kolem, od diváků, od vedení, ale my jsme se soustředili na naši soutěž,“ upozornil trenér. „Z minulých čtyř zápasů jsme tři vyhráli a jeden remizovali. Dostali jsme se do psychické i herní pohody, což je pro nás nejdůležitější.“

Plzeňský trenér Roman Pivarník chystá změny v sestavě. „Aleš Matějů má od začátku sezony odehráno snad čtrnáct zápasů, volno dostane brankář Matúš Kozáčik. Uvažuji, že pošetřím i Michala Ďuriše. Počítám přibližně s pěti změnami,“ řekl na webových stránkách Viktorie Pivarník.

„Krmenčík půjde za Ďuriše, Kovařík za Zemana... To je mistr ligy za mistra ligy, tam nejde o žádné oslabení,“ komentoval možné změny Milan Valachovič. „A Petr Bolek chytal v Evropské lize proti AS Roma a neprosadili se Totti, El Shaarawy, ani Edin Džeko, co útočník to pojem. Chytal fantasticky.“