Mobilizace. Už zase. Mizerný start sezony (ne)nechává Zbrojovku v klidu

Ve čtvrtek, necelé dvě hodiny před avizovaným začátkem, ji přesunuli na pátek. A když pak usedl za stoleček brněnský trenér Svatopluk Habanec, pronesl: „Nebavme se o Bohemce. Ten zápas je o nás.“

Stalo se koloritem, že před ligovými mači zamířil do tiskové místnosti pouze on. V pátek po Habancově pravici seděl nejzkušenější hráč Zbrojovky Jan Polák, po levici zase majitel klubu Václav Bartoněk.

Brněnský klub totiž hned v úvodu sezony zabředl do mizérie. Po ligových porážkách s Ostravou (1:3) a ve Zlíně (1:2) se Brňané v týdnu ztrapnili i v českém poháru, když je vyřadil třetiligový HFK Olomouc (1:2). Slibovaný herní a především výsledkový progres nepřichází, fandové se bouří, kritika trenéra Habance sílí.

Velký třesk se však ve Zbrojovce neděje, což naznačila i středeční zpráva na klubovém webu. „Vzájemné nesváry nám v této situaci nepomohou. Zkusme tedy v této náročné chvíli všichni společně za Zbrojovku zabojovat i v sobotu. Na hřišti i v hledišti!“ napsali brněnští činovníci.

A v obdobném duchu se neslo i poslední setkání s novináři.

„Vše probíhá výhradně v duchu pozitivního motivování,“ pravil šéf Zbrojovky Bartoněk. Po bídném vstupu do sezony týmu nehrozil pokutami. „Prémiový řád má v sobě sankční prvky, které mohou být použity,“ poznamenal. „Represe a sankce považuju za prostředek zoufalství k řešení nějaké problematické situace. To se používá v momentě ‚až někdy‘.“

Dál svoji účast mezi novináři využil spíš k tomu, aby apeloval na brněnské fanoušky. Disciplinární komise za řádění fandů v prvním kole proti Baníku udělila klubu stotisícovou pokutu a pohrozila uzavřením stadionu na další utkání.

Jinak Bartoněk spíš jen přizvukoval trenéru Habancovi, jemuž nadále věří, a doplňoval ho. Slova jako ultimátum nebo trenérská rošáda jsou v Králově Poli cizími pojmy.

Posily? „Není třeba vyšilovat“

Brňané věří v pozitivní mobilizaci a vlastní síly. Podobně agitovali už v závěru minulé sezony, když se Zbrojovka zachraňovala v ligové soutěži.

Zmátoří se Habancova družina? „Měli jsme dost prostoru vyříkat si to v kabině i jednotlivě,“ pověděl Polák. „Teď nezbývá než slova proměnit v boj a nějaký výsledek,“ dodal 36letý harcovník.

Jedinou, navenek neviditelnou změnou byla úprava tréninků. „Nesledovali jsme tolik soupeře, ale zaměřovali jsme se na sebe,“ shrnul Habanec. „Nechtěl bych ale trenérovi Bohemky říkat, jakým způsobem jsme se chystali. Musíme si jít za třemi body,“ vyhlásil kritizovaný trenér. „Je potřeba odbrzdit přemíru zodpovědnosti,“ doplnil Bartoněk.

Habanec, jakožto šéf sportovního úseku Zbrojovky, neuvažuje, že by do týmu přivedl v načaté sezoně novou posilu. „Řekli jsme si, že nebudeme kabině ukazovat, že na to nemáme. Potřebujeme jim ukázat, že na to máme. Takhle jsme se shodli. Není potřeba vyšilovat v okamžitých přesunech hráčů,“ prohlásil brněnský kouč.

„Máte nějaké oblasti, které změříte. A tyto oblasti vydávají data. A kádr odpovídá dobré úrovni české ligy. Je zbytečné polemizovat sám nad sebou, v čem jsem vadný,“ nabídl svůj pohled i Bartoněk.

Umřít na hřišti, velí Polák

Jenže Zbrojovka numera a kvalitu, v niž doufají funkcionáři, letos v bodový zisk nepřetavila. V brněnské hře chybí lehkost, sebevědomí a zápal. „Musí přijít reakce, na hřišti musíme umřít a jít si pro body,“ zavelel středopolař Polák, jehož v sobotu při absenci Litevce Kijanskase může trenér Habanec využít jako stopera.

Při standardních situacích nedůsledná a v rozehrávce nekonstruktivní obrana je další brněnskou bolestí. Pokud se proti klokanům nezlepší, řítí se Brno do řádné šlamastyky.

„Za svoji trenérskou kariéru jsem krizových situací zažil dost. Je to o sobotě, nemá cenu vyvolávat paniku,“ poznamenal Habanec. „Minulou sezonu jsme v prvních třech zápasech měli tři remízy,“ podotkl. Bodovému počinu po loňských kolech se může Zbrojovka vyrovnat. Jen udolat klokany...