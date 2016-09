Gólman Vašek před derby Baníku s Opavou: Věřím, že vše bude v pořádku

Petr Vašek v první i národní lize odehrál za Opavu 97 utkání a za Baník 71. Z toho odchytal s nulou 29 zápasů v barvách Slezského FC a 25 v těch ostravských. Jak dopadne teď?

„Věřím, že vyhrajeme, ale hlavně aby to byl pěkný fotbal,“ prohlásil Vašek, který na jaře skončil v Opavě a nyní je v Baníku.

Je rozdíl chytat za Opavu a za Baník?

Ten nejmarkantnější vidím v tom, že Ostrava má v této sezoně jasný cíl, což Opava v té minulé neměla.

Může být pro vás výhoda, že jste ještě na jaře za Opavu chytal?

To je vzájemné, tamější kluci znají zase mě. Ale že bych odhadnul, kam kopnou, co udělají, to ne. Situace v zápase jsou různé. Ale opavští hráči také vědí, jak se mohu zachovat.

Překvapuje vás, že vy i Opava jste na špici ligy a utkání bude i soubojem o první místo?

U Opavy to bylo vždycky šest zápasů, které odehrála fantasticky, a přišel útlum - šest utkání hrála totálně houby. Na nějaké hodnocení je brzo. Navíc druhá liga je nevyzpytatelná, může se stát cokoliv, o čemž jsme se přesvědčili v sobotu ve Vlašimi (1:1). Jen doufám, že jsme se z toho poučili.

Vy jste body ztratili, zatímco Opava vyhrála 2:0 v Pardubicích. Bude na tom soupeř psychicky lépe?

Může být, ale nám ta facka může také pomoci. Upřímně říkám, že před sezonou jsem nedokázal nic odhadnout. Proto jsem rád, že jsme chytili začátek a je jen na nás, abychom nepolevili a nedostali se do nějaké výsledkové krize či co. Druhá liga je nevyzpytatelná, nedá se v ní vůbec nic podcenit, vše musíte brát s pokorou.

Je pro vás derby s Opavou atraktivní i vzhledem k atmosféře?

To ano. A to, že je vyprodáno, nám budou moci závidět mančafty v první lize. Důležité je i to, že se potkávají týmy, které jsou na špici. Co víc bych si jako fanoušek mohl přát.

Téměř třináctitisícová návštěva na druhou ligu, a obzvlášť v Česku, je neuvěřitelná, že?

To ano. Ale doufám, že to bude pěkný zápas a že vyhrajeme. A že si ho fandové na tribunách užijí, protože takových utkání ve druhé lize už moc nezažijí.

Souboje Opavy a Baníku v minulosti provázely výtržnosti chuligánů. Nemáte z té velké nevraživosti obavy?

Věřím, že vše bude v pořádku. Všechny kluby, u nichž jsme hráli, zatím ostravské příznivce chválí, jak jsou fantastičtí. Ti opavští také umějí fandit, takže doufám, že si jedním zápasem příznivci obou klubů nepokazí nynější pověst. Bylo by super, kdyby si to rozdali v hledišti jako opravdoví fanoušci, ne pěstmi.

Máte nějakou speciální vzpomínku na derby?

Pamatuji si, že když jsem chytal za Opavu a Baník v roce 2004 přijel s už jistým titulem, tak mě trenér Hapal vystřídal v poločase. A věděl jsem to dopředu, oznámil mi to dvacet minut před zápasem.

Proč? Nesouviselo to se zájmem Baníku o vás, kam jste odešel?

Nevím, ale o tom, že bych měl jít do Baníku, jsem nevěděl. A když jsem tam přestoupil (v lednu 2005 - pozn. red.), tak to bylo tak, že mi pan Berousek se Santariusem (tehdejší funkcionáři Opavy - pozn. red.) řekli: Sedni do auta, jedeme na Baník podepsat smlouvu...

A jak se vám pak chytalo proti Opavě?

Pamatuji si derby na Bazalech, kde za Opavu fantasticky zachytal Jirka Bobok a utkání skončilo 0:0. Opaváci pak řvali: My máme gólmana, vy nemáte nic. Šel jsem fandům zatleskat a nenávist šla pryč, i když... Když jsem do Opavy přišel minule, tak jsem od fandů trochu negace cítil. Nechápu proč.