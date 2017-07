Když favorit selže. V Lucembursku vybouchli Rangers a kdysi i Česko

Rangers vlastně dopadli ještě hůř - zatímco Celtic se tehdy vzpamatoval a v předkole Ligy mistrů vybojoval postup, oni prohráli odvetný zápas s lucemburským Niederkornem 0:2 a tenhle výsledek jim po domácím vítězství 1:0 zavřel závoru.

Návrat do evropských pohárů poté, co slavný tým kvůli finančním problémům na čas spadl až do čtvrté ligy, dopadl katastrofálně. Fandové se bouřili proti portugalskému trenérovi Caixinhovi, který se s nimi dokonce při odchodu ze stadionu pustil do bouřlivé hádky.

Jediné, co teď příznivce Rangers může částečně utěšit, jsou vzpomínky na jiné favority, kteří si neporadili s outsidery. Namátkou třeba...

... Znovu Celtic! Pamatujete, jak před dvanácti lety odjížděli skotští šampioni s výpraskem z Bratislavy? V zápase s tehdy v Evropě téměř neznámou Artmedií Petržalka utrpěli debakl 0:5, který pak marně doháněli v domácí odvetě.

Vybrat zápasy, ve kterých týmy nabité hvězdami selhaly proti neznámým soupeřům, není snadné. Historie jich zná tolik! Ale když se na tohle téma čas od času tvoří žebříčky, vysoko bývá vítězství fotbalistů Spojených států 1:0 nad Anglií na mistrovství světa v roce 1950.

Tehdy se Američané fotbal teprve učili a za jejich tým hráli amatéři v čele s učitelem nebo bývalým baseballistou, zatímco Anglie platila za světovou velmoc. Hrálo se v brazilském Belo Horizonte, jediný gól dal haitský imigrant Gaetjens a výsledek zápasu otřásl světem natolik, že se o něm dokonce později natočil úspěšný film.

Anglie si spravila chuť na domácím šampionátu v roce 1966, kde brala zlato. Zato Italové, v té době už dvojnásobní mistři světa, tam prožili asi největší potupu ve fotbalové historii: vypadli po porážce se Severní Koreou. Na hvězdné hráče po návratu domů létala rajčata a korejský střelec Pak Doo-ik se zapsal do historie.

Podobně jako o téměř třicet let později Lucemburčan Guy Hellers, který minutu před koncem kvalifikačního zápasu o Euro 96 šokoval český tým. Za stavu 0:0 utekl a vstřelil jediný gól zápasu. S tak slabým soupeřem od té doby Češi v soutěžním zápase neprohráli, proto dodnes slouží jako memento.

Co je nejdůležitější: právě od ostudné porážky se Česko odrazilo až ke stříbru, které o rok později v Anglii vybojovalo. Tím teď fanoušky Rangers těžko ukonejšíte, ale aspoň jim dáte naději, že se i oni brzy zase dočkají příjemnějších časů.