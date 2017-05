Třetí šance pro Buffona. Finále neznamená nic, nemáme splněno, říká

To si, Gianluigi, všichni mysleli špatně, že? Buffon, možná největší brankářská postava v dějinách fotbalu, bude mít i v devětatřiceti možnost vyhrát Ligu mistrů.

Dostal ještě jednu šanci. Třetí a nejspíš už opravdu poslední. „Musíte mít sny a věřit, že se splní. Věřit, že to, co děláte, má smysl,“ líčil emotivně.

Bylo krátce před úterní půlnocí, když Buffon se spoluhráči obíhal kolem stadionu v Turíně, máchal rukama a slavil s fanoušky. Juventus je první finalistou, Monako porazil i v domácí odvetě, vyhrál 2:1 a celkově 4:1.

„Kdybychom si mysleli, že je hotovo už po prvním zápase, měli bychom to strašně těžké. Ale my jsme byli připraveni na všechno, s čím se na nás soupeř vrhne,“ ujistil Buffon.

Gól dostal až dvacet minut před koncem, byla to jen drobná úprava stavu, postup to ohrozit nemohlo.

Dnešní Juventus je silnější než před dvěma lety, kdy finále Ligy mistrů prohrál naposled. A možná i lepší než na jaře 2003 s Pavlem Nedvědem, kdy mu trofej v Manchesteru smolně utekla po penaltovém rozstřelu s AC Milán.

„Jasně, jsme tam. Jasně, dostali jsme se do Cardiffu. Ale určitě neřeknu, že máme splněno,“ zdůraznil Buffon v rozhovoru pro italskou televizi. „Neřeknu, že naším cílem bylo finále. Protože finále neznamená nic.“

Soupeřem Juventusu v sobotu 3. června na stadionu Millennium bude jeden z madridských klubů, po prvním zápase má do finále mnohem blíž Real, který Atlético porazil 3:0.

Ať už to bude kterýkoli, Juventus zajímá jen vítězství. „Jsem šťastný, že jsme ve finále. Jsem šťastný, když vidím, jak hrajeme. Opravdu, kdybychom neměli skvělý tým, tak bychom se tak daleko nikdy nedostali,“ přemítal Buffon.

V Juventusu je šestnáctou sezonu. Slavil italské tituly i pohárové úspěchy, po triumfu s italskou reprezentací na mistrovství světa 2006 musel strávit potupný sestup do druhé ligy kvůli korupčnímu jednání funkcionářů.

Většina parťáků z Juventusu odešla, z opor zůstal jen on, Pavel Nedvěd a David Trezeguet. Ten kariéru ukončil před dvěma lety v Indii, Nedvěd je už osm let ve vedení klubu a Buffon pořád chytá. A skvěle.

Než ho v odvetě překonal osmnáctiletý Kylian Mbappé, Juventus 690 minut v Lize mistrů neinkasoval.

Než se za tři týdny postaví do finále, oslaví Buffon s Juventusem svůj jubilejní desátý italský titul. Tři kola před koncem má Juventus sedmibodový náskok na AS Řím, s kterým hraje v neděli večer. Ne, to se nedá ztratit.

A pak... Vyhrát Ligu mistrů, trofej, která mu chybí.