Co s námi pak bylo? Jsme zklamaní, Real vyhrál zaslouženě, řekl Buffon

Buffonovi bude na začátku příštího roku čtyřicet a měl jednu z posledních šancí Ligu mistrů vyhrát.

Je světovým šampionem, má deset italských titulů, kdysi s Parmou vyhrál Pohár UEFA. Ale na nejprestižnější klubové scéně už prohrál třetí finále.

V roce 2003 s AC Milán, předloni s Barcelonou a v sobotu v Cardiffu proti Realu Madrid.

„Jsme zklamaní,“ řekl Buffon do televizních kamer. „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře a mysleli jsme si, že to bylo dost na to, abychom finále vyhráli.“

Poločas byl 1:1, po přestávce vládl Real. „Nedokážu si vysvětlit, co s námi ve druhém poločase bylo. Soupeř ukázal svou třídu,“ řekl Buffon.

Dva góly mu dal Cristiano Ronaldo. Mimochodem, kdykoli proti sobě v Lize mistrů nastoupili, pokaždé ho Ronaldo překonal.

Real Madrid se raduje z vítězství ve finále Ligy mistrů:

