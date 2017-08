Každý není jako Panenka. Rumun Calintaru legendární kop totálně pokazil

Juventus prohrával 1:2 a hrál v oslabení, když v páté minutě nastavení dostal možnost kopat penaltu za ruku ve vápně. Míč si postavil Calintaru a rozhodl se zopakovat slavný Panenkův dloubáček z finále mistrovství Evropy v roce 1976. Jenže pokus se mu vůbec nepovedl a míč skončil v náručí brankáře. Sudí zápas ihned ukončil a Juventus prohrál.

Osmadvacetiletý bek se místo podpory dočkal zloby spoluhráčů, kteří se do něj pustili slovně a zástupce kapitána Valentin Barbulescu ho dokonce napadl fyzicky. Ostatní hráči je museli od sebe odtrhnout. Calintaru po příchodu do šatny vzteky praštil do stolu a zlomil si prst na ruce.

Nováček rumunské ligy Juventus má po sedmi kolech sedm bodů při skóre 4:11 a stále čeká na premiérovou výhru. Trenér Daniel Oprita po utkání prohlásil, že hodlá u týmu skončit.