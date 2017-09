Pro Belfast byl příliš malý. Teď tam Best má letiště

EMOCE FOTBALOVÉHO GÉNIA. Mohl dokázat mnohem víc, přesto se George Best zapsal do historie.

Belfast (Od našeho zpravodaje) - Velkými slovy nešetří, občas blufuje a rád si zapřehání, ale tuhle větu myslel vážně: „George Best je nejlepším fotbalistou historie. Předběhl svou dobu, byl otřicet let napřed.“ Názor, se kterým by možná Maradona, Messi nebo Ronaldo polemizovali, připište nejslavnějšímu trenérovi současnosti, Josému Mourinhovi.