Sudí s mikrofonem, video i otevřené financování, prosazuje sponzor ligy

„Pro podporu nejvyšší fotbalové ligy jsme se rozhodli také proto, že chceme aktivně přispět k větší transparentnosti a profesionalizaci českého fotbalu. Cítíme zodpovědnost za fotbal v České republice, a proto jsme připravili konkrétní návrhy, které podle nás výrazně pomohou,“ poznamenal Dušan Šenkypl, ředitel společnosti ePojisteni.cz.

Nový generální sponzor fotbalové ligy připravil pět bodů, které bude v následujících měsících prosazovat. Návrh sestavil ve spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací (LFA), jež nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku řídí.

Transparentní financování. Fotbal zveřejní, kolik peněz dostávají kluby od marketingové společnosti STES, která obchoduje práva na českou ligu. Jasné bude i to, jaké jsou příjmy z marketingu, prodeje reklamních předmětů nebo vstupenek. Liga plánuje zveřejnit náklady na platy hráčů, provize agentům, provoz stadionů a další položky. Díky tomu bude jasnější, s jakými rozpočty kluby pracují.

„Cíle fotbalových fanoušků, klubů i sponzorů jsou stejné. Všichni chceme mít v České republice co nejkvalitnější a nejférovější soutěž. Proto body, které navrhujeme, jsou v souladu s cíli LFA. Bez jejich plnění by nebylo možné fotbal dlouhodobě podporovat a my věříme, že brzy uvidíme výsledky této naší společné snahy,“ dodal Šenkypl.

Internetová společnost ePojisteni.cz je generálním partnerem fotbalové ligy od konce července. Smlouva platí na dva roky.

„Impulsem, abychom do fotbalu vstoupili, pro nás byla změna, že si ligu budou řídit samy kluby. V tu chvíli to pro nás začalo dávat smysl, abychom se zapojili,“ uvedl tehdy Šenkypl.