Bůh Zlatan a návrat arogance. Nevilla zase baví United

Na titul, který naposledy bral v roce 2013, má teď Manchester United ztrátu 13 bodů. Těžko čekat, že by anglický gigant ukončil roky čekání právě v této sezoně.

Ale v top trojce by se objevit mohl. Na městského rivala City mu chybí šest bodů a po Vánocích se v Anglii liga překlopí do druhé poloviny. Času dost. Navíc se United v poslední době začalo dařit. Po rozpačitém úvodu sezony pod trenérem José Mourinhem přišlo na slavný klub radostnější období.

„Pořád nejsou tam, kde by měli, nebo spíš chtěli, být,“ pravil Neville. „Ale po éře Davida Moyese a Louise van Gaala se mi konečně líbí. Cítím, že tým má správný duch, vidíte to z oslav gólů na hřišti i z toho, že jsou fanoušci se svými hráči.“

Pravda, to v předchozích sezonách chybělo. Podle Nevilla za to mohly i nesmyslné nákupy. „Teď jsou v týmu hráči, kteří jsou pro United vhodnější. Mají charakter a taky trochu arogance - třeba Zlatan Ibrahimovic nebo Pual Pogba,“ povídá Neville.

„Když jdu na Old Trafford a vidím dres United, očekávám, že uvidím aroganci, sebejistotu a něco neočekávaného. Čekám, že se budu bavit do poslední minuty. Nechci se nudit jako v předešlých letech. To se teď změnilo.“

Velkou zásluhu na tom podle Nevilla mají hráči jako Mchitarjan či Martial. „Zase mají dravá a rychlá křídla,“ chválí bývalý obránce, který samozřejmě nemůže vynechat ani Ibrahimovice, který se v posledních zápasech rozstřílel.

„Je tam hráč, který věří, že je bůh. To je Manchester United a to, co fanoušci od tohoto klubu očekávají. Dřív to byli Cantona, Law, Best či Ronaldo. Výrazné osobnosti. Celkově jsou tam psychicky odolní hráči.“

Mezi nimi také Pogba, letní posila téměř za tři miliardy korun a nejdražší hráč planety. Také on, stejně jako celý tým, začal nevýrazně, špatně. „Bude velmi dobrý. Už teď můžete vidět, čeho je schopný,“ hodnotí Neville, který však připouští, že i přesto United v této sezoně mohou na první místo nejspíš zapomenout.

„Bude to velké zklamání, nesplnění cíle, ale v týmu jsou hráči, kteří si zaslouží nosit dres Manchesteru United. Ne jako dřív, kdy se na hřišti vytráceli. Jako fanouškovi se mi tenhle tým líbí víc než ty předchozí.“