Frýdeckomístecké fotbalisty spasil až gól Wilwébera v nastavení

„Vstup do zápasu jsme měli skvělý, jen tomu chyběl gól,“ komentoval frýdeckomístecký trenér Miroslav Nemec několik šancí. „Bohužel oba góly jsme dostali doslova po dětských chybách.“

A oba zařídil prostějovský záložník Štrombach. Nejprve rozhodčí Dubravský po jeho souboji se Švrčkem odpískal penaltu a druhý přidal sám po autovém vhazování.

„Dostat branku po autu, to se stává někde v žáčcích. Podle mě má náš tým na víc, což dokázal i při hře v deseti,“ uvedl Nemec.

Vyloučení Petera Nworaha v 75. minutě, když fauloval unikajícího protivníka, domácím boj o body zkomplikovalo. Sudí Nworahovi nejprve dal žlutou kartu, leč záložník to komentoval a musel do šaten. Pobyl tak na hřišti pouhých devět minut poté, co střídal Šichora. „Peter dostane pokutu, to se nesmí stávat,“ prohlásil trenér Nemec.

Rovněž hosté dohrávali v deseti, po druhé žluté kartě nedohrál Skwarczek.