Pruh na dresu. Fotbalový Frýdek stále drží „jihoamerickou“ tradici

„Oslovila nás polská firma a nabídla výborné podmínky,“ vysvětlil změnu vybavení sportovní manažer klubu Marek Čech. „Tradice nás zavazovala, abychom na prsou zachovali pruh. Nová kolekce modrých, bílých a černých výjezdových dresů se povedla.“

To, že Frýdek-Místek už roky hraje s pruhem, který mají na dresech většinou jihoamerické celky, je dílem frýdecko-místeckého rodáka Jaroslava Přečka.

„Ten pruh má svou historii,“ uvedl bývalý brankář Přeček, který hrál nejvyšší soutěž začátkem šedesátých let minulého století za Spartak KPS Brno a Třinec. „Předtím, než jsem šel do Brna, jsem byl na vojně v Rudé hvězdě Jihlava. Byli jsme béčkem Rudých hvězd Brno a Bratislava. Tehdy bratislavský tým jel na zájezd do Jižní Ameriky a nechal si udělat dresy s šikmým pruhem, aby se přizpůsobil tamějšímu koloritu. Jenže jak tam skoro všichni měli ty pruhy, tak ty dresy moc nevyužili.“

Přečkovi se však ohromně líbily, a tak navrhl, aby je měly tehdejší Válcovny plechu Frýdek-Místek, kde rovněž působil. „Trochu mě mrzí, že později měl pruh jiné rozměry, mimo jiné byl užší,“ podotkl Jaroslav Přeček.