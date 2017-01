Frýdecko-místecký trenér Nemec si zimní ligu pochvaluje i přes prohry

„Ten zápas jsme po úterním utkání s Podbrezovou (0:0) nezvládli,“ povzdechl si frýdecko-místecký trenér Miroslav Nemec. „Nebyli jsme dobře organizovaní, špatně jsme bránili.“

Nejste z dosavadních výsledků, když jste ze čtyř zápasů ani jeden nevyhráli, nervózní?

Nevím, jak to definovat. Jasně že to nepřidá, ale nemáme být proč nervózní, když nás čeká ještě šest přípravných zápasů. Nervózní bych byl, kdybychom prohráli první mistrovské utkání jara s Vlašimí. Ty výsledky mě ale mrzí.

Byla pro vás účast v Tipsport lize zajímavá?

Ta soutěž se mi moc líbí. Je vynikající, že jsme ve skupině narazili na českého protivníka Vítkovice, na slovenský Poprad, což je stabilizovaný klub, a na Bielsko-Bialou, která v minulé sezoně hrála nejvyšší polskou soutěž.

Takže má Tipsport liga budoucnost?

Má, máte jisté tři zápasy na dobrém terénu. Je to velmi dobrý turnaj. A když bychom byli první, narazili bychom na další kvalitní soupeře. A zajímavé jsou i prémie. (Za každý bod ve skupině 7 tisíc korun, celková dotace je 744 tisíc korun – pozn. red.).

Tento týden se do vaší přípravy zapojili osmnáctiletý Leeroy Mugove ze Zimbabwe a o rok starší konžský reprezentant Patrick Kinkembo. Je pravda, že zůstanou v klubu?

Potřebují čas, ale podepsali smlouvy na rok a půl. Jeden z nich (Kinkembo) už dnes dal gól. Ale jsou to mladí kluci, takže uvidíme, zda zůstanou v kádru. Jeden z nich může hrát ještě za dorost a my potřebujeme, aby nám postoupil do nejvyšší soutěže.

Budete tým dál posilovat?

Ještě bychom chtěli vyzkoušet nějakého útočníka, ale kádr je stabilizovaný. A také uvidíme, zda se ti dva noví mladíci probojují do mužstva. Musíme být trpěliví.

Jak to vypadá se záložníkem Tomášem Hyklem, o něhož se zajímá Baník?

S Tomášem komunikujeme. Má od nás nabídku na prodloužení smlouvy. Záleží na něm. Dali jsme si čas do konce měsíce a uvidíme.

Trénuje Hykel i nadále s vámi?

Ano, připravuje se s mužstvem, ale nezapojuje se do přípravných zápasů.