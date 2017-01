Frýdek-Místek začal přípravu i se záložníkem Hyklem

„Jednání probíhají. Jde o to, že Tomáš je mladý kluk, který se chce posunout dále, což všichni chápeme. Chce odejít do týmu, který má ambice postoupit do ligy, ale zatím jsme se nedohodli,“ uvedl v pondělí na webových stránkách klubu frýdeckomístecký sportovní manažer Marek Čech.

Trenér Frýdku-Místku Miroslav Nemec v úterý uvedl, že má informace, že Hykel už podepsal smlouvu v Baníku.

Sportovní ředitel ostravského klubu Dušan Vrťo odmítl, že by Hyklův přestup byl dohodnutý. „Nabídli jsme Frýdku-Místku odstupné i hráčskou výměnu, ale představy obou klubů se liší,“ řekl Vrťo.

Nemec podotkl, že s Hyklem pro jaro nepočítá, že předpokládá, že přestoupí do Ostravy. „Máme v merku hráče, kteří by měli přijít v průběhu tohoto týdne a jsou to podobné typy jako Hykel,“ řekl frýdecko-místecký kouč. Dodal, že nejde o žádná známá jména. „Chceme mladé hráče, které si vychováme.“

Frýdek-Místek půjde do jara bez útočníka Lukáše Stratila a záložníků Patrika Krčuly a Ondřeje Rumla. Rumlovi a Stratilovi skončilo hostování. „Co se týče Krčuly, tak je stále naším hráčem a povolili jsme mu zkoušku ve slovenské Senici,“ uvedl Čech.

Na odchodu jsou i Daniel Bialek a Jan Kahánek. „Jsou to mladí kluci, kteří by měli zamířit do nižších soutěží, protože potřebují pravidelně hrát,“ vysvětlil Nemec. „Jeden by měl jít do Nového Jičína, druhý do Petřkovic.“

K frýdecko-místeckému týmu se zatím nepřipojil nigerijský záložník Peter Nworah. „Z Afriky letěl přes Istanbul a tam už dva dny čeká kvůli špatnému počasí,“ řekl Miroslav Nemec. Včera pro hráče připravil běžecký test osmkrát jeden kilometr. „Chlapci přišli dobře připraveni, zvládli to,“ uvedl kouč.

Frýdek-Místek v přípravě odehraje devět zápasů včetně Tipsport ligy. V ní za týden ve 13.00 přivítá Vítkovice.