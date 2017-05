Čechův vzlet: z hradeckého dorostu za pár dnů v ligové sestavě

Jenomže po uplynulém víkendu je všechno jinak. Právě po zápase s Teplicemi se devatenáctiletý František Čech poprvé objevil v kabině prvního hradeckého týmu a v sobotu byl nejpřekvapivějším jménem v sestavě Hradce proti Slovácku.

„Bylo to rychlé. Když trenér Havlíček, který mě měl v dorostu, nastoupil k áčku, tak mi v úterý řekl, ať jsem na středu připravený na to, že půjde trénovat právě s áčkem,“ vypravoval po svém prvoligovém debutu Čech.

Nováček mezi prvoligovými fotbalisty velmi záhy poznal, že by v jeho případě nemuselo jít jen o seznámení se s kabinou. Nakonec se to také potvrdilo, nejen že se Čechovo jméno objevilo v nominaci na zápas, ale zároveň v základní jedenáctce.

„Dozvěděl jsem se den před zápasem, kdy trenér řekl sestavu. Musím přiznat, že jsem pak nervózní byl a noc před zápasem jsem toho moc nenaspal,“ říkal hráč, který důvěru trenéra bohatě naplnil, „naštěstí už před zápasem nervozita vyprchala a v zápase už to bylo v pořádku.“

Prvoligový debutant se tak během týdne posunul z dorostenecké soutěže mezi českou elitu. A svůj bleskový start může dokonat v sobotu, kdy Hradec hraje v Praze proti Spartě na jedné z nejprestižnějších fotbalových adres v Česku. „Necháme to na trenérovi, uvidíme, co vymyslí, ale bylo by to hodně dobrý,“ netajil.