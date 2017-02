Franku, příteli. Budeš nám chybět. Legenda Chelsea míří mezi trenéry

dnes 9:59

Jaké téma bude dnes před obědem stěžejní, až se fanoušci Chelsea oblečou do modrého a vyrazí na časný šlágr proti Arsenalu? Schválně si tipněte. Ne, nebude to brankář Petr Čech, byť nastoupí v dresu soupeře. Nebude to žhavý duel patnáctigólových střelců Diego Costa versus Alexis Sánchez.