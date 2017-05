Takhle přece odejít nemůže. Totti po prohraném derby odmítl, že končí

Je mu čtyřicet let. Smlouva v římském AS, kde hraje celé čtvrtstoletí, mu končí v létě a už teď pro něj chystají nablýskanou kancelář klubového ředitele. Jenže Francesku Tottimu se z trávníků pořád nechce. „Že už nebudu hrát, říkají jiní. Já ne,“ naznačil v neděli, kdy AS po čtyřech a půl letech prohrálo ligové derby s Laziem.