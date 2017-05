Já ne, to ty! Totti nepotvrdil konec, který za něj oznámil šéf klubu

Přitom Totti je unikát, jedinečná osobnost a klubová ikona. V AS strávil celou kariéru a ještě teď, v době, kdy mu táhne na jednačtyřicet, sbírá ligové starty. Zasloužil by si důstojné loučení, místo toho panují zmatky.

Naposledy rozvířil spekulace on sám. Nejdřív, když na dotaz novinářů, jestli 28. května proti Janovu nastoupí za AS naposledy, odpověděl: „Nevím.“ A potom znovu o pár hodin později, když na sociálních sítích zveřejnil nejasný vzkaz.

„Jediná jistá věc je, že o víkendu k nám přijede Juventus,“ napsal. „To je jediné, na co myslím, protože chceme bojovat až do konce ligy a AS je pro mě vždycky na prvním místě. Všechno ostatní se bude řešit až potom. Určitě bude čas si o tom promluvit.“



Promluvit? Podle předchozího vyjádření nového sportovního ředitele Monchiho není o čem: už před týdnem oznámil, že Totti po sezoně jako hráč skončí a přejde do některé z funkcí ve vedení klubu.

Jenže to se možná Tottimu tak úplně nezamlouvá. A je otázka, co má za lubem. Chce konec oznámit sám a zlobí se, že to za něj udělal někdo jiný? Nebo snad plánuje ještě jednu sezonu? V Římě? Někde jinde?

Nedá se vyloučit ani to, že obě strany jsou domluvené, že budou záměrně fanoušky mást a nechávat je v napětí. Podle televize Sky Italia je Totti skutečně připravený skončit a převléct se do saka.

Na druhou stranu: Když před dvěma týdny odcházel ze hřiště zklamaný po prohraném římském derby s Laziem, v Itálii se hned začalo psát, že takhle se přece nemůže loučit. Že bude chtít ještě jednou přímo na hřišti poznat radost z vítězství nad největším rivalem. I fanoušci by si to jistě přáli.

Jestli se dočká ještě jedná šance se asi definitivně ukáže až po posledním utkání sezony.