Poprvé se bál, že nedá. Ale dal. Totti se trefil ve 23. sezoně v řadě

„Nejradši bych měl v týmu čtyři nebo pět Tottiů. Tyhle magické kousky předvádí pravidelně a mrzí mě, že jsem ho nemohl v sezoně využít dřív,“ rozplýval se trenér Luciano Spalletti.

A to je zvláštní. Ještě v minulé sezoně to vypadalo, že právě kvůli neshodám s ním Totti v létě ukončí kariéru. Jinde než v milovaném Římě, který za celou kariéru nikdy neopustil, už hrát nechtěl, ale trenér mu dlouho nevěřil. Třeba při derby s Laziem ho nechal celou dobu vydusit na lavičce, i když věděl, že by mohlo být pro Tottiho poslední...

Teď, jen desítky hodin před zápasem Evropské ligy v Plzni, jako by se všechno otočilo. Totti, kterému bude za dva týdny čtyřicet, hraje jako zamlada. A Spalletti si ho nemůže vynachválit. Musel si gratulovat, když v neděli poslal veterána o poločase na hřiště.

Tottiho bilance během pětačtyřiceti minut byla úžasná: šestkrát vybojoval míč, spoluhráčům připravil pět šancí, po jeho přihrávce padla vyrovnávací branka Džeka a ve třetí nastavené minutě rozhodl zápas gólem z penalty.



Hodně přísné penalty, to je třeba uznat. Zdálo se, že Džeko spíš sám zaškobrtl, než že by ho slovenský náhradník Škriniar poslal k zemi. Ale na to, jakkoli je to kruté, se brzy zapomene.

Zato už navždy zůstane zapsané ve statistikách, že Totti dal gól v Serii A ve třiadvacáté (!) sezoně v řadě. Když se v září 1994 trefil poprvé, Lionelu Messimu bylo sedm let a za vítězství v zápase italské nejvyšší soutěže se ještě udělovaly dva body.

Čísla kolem Tottiho Statistiky římské fotbalové legendy 40 let mu bude za dva týdny 249 gólů už stihl nastřílet v italské lize 602 zápasů v Serii A odehrál. Všechny v dresu AS Řím 23 sezon v řadě už dokázal v lize skórovat. Poprvé v ročníku 1994/95 8 branek pomohl zařídit ve svých osmi posledních zápasech. Pět jich dal, na tři přihrál

Uběhlo spoustu let, Tottimu přibyly vrásky, ale pořád navléká stejný dres a pořád střílí góly. Ani nevadí, že už na hřišti není tak často, jako dřív. Stačí mu chvilka, aby rozhodl.

Posuďte sami: za posledních 162 minut, které v italské lize odehrál, stihl sedmkrát vystřelit na branku, dát pět gólů a ještě na jeden přihrát. Úžasná vizitka!

Ale v závěru zápasu se Sampdorií, který se dohrával v prudkém lijáku, měl římský hrdina obavy. Když šel na penaltu, nevěřil si.

„Poprvé v životě jsem se bál, že neproměním,“ přiznal. „Ale přece jsem nemohl nedat, když jsem kopal na branku pod sektorem Curva Sud. Před mými lidmi.“



Totti je pro ně Říman s velkým Ř. Jak moc ho fanoušci milují, bylo vidět, když penaltu proměnil. Jen co si začal na oslavu svlékat dres, už desítky z nich sbíhaly do spodních řad tribuny, mačkali se na plexisklo a čekali, až k nim doběhne a budou se radovat spolu.

I díky tomu Tottiho fotbal pořád baví. „Proč končit, když se pořád cítím dobře?“ říká. „Nikdy jsem ho neviděl trénovat s takovým zaujetím,“ chvíl trenér Spalletti. „Doufám, že bude takhle pokračovat.“

Pokud ano, má se Plzeň ve čtvrtek na co těšit.