Dvě Fouskovy trefy stvrdily pardubickou záchranu ve druhé lize

Teď už můžou hledět jenom vzhůru - beznadějně poslední Prostějov a týmy v bezprostřední blízkosti rovněž sestupové 15. příčky už nemají ani teoretickou naději pardubické fotbalisty dohnat.

„Po zimní přestávce jsme si říkali, že záchrana soutěže je hlavní cíl. To se nám podařilo,“ podotkl dvougólový střelec Pardubic v utkání s Třincem Adam Fousek a pokračoval: „Jaro jsme rozjeli fantasticky. Série devíti zápasů bez porážky je myslím fakt obdivuhodná.“

To bezpochyby je. Zvlášť v kontextu toho, že tým za celý podzim dokázal bodovat všehovšudy v osmi zápasech a krčil se na čtrnáctém místě se 14 body. Momentálně je sedmý, má jich už 36 a dalších šest přitom zůstává ve hře.

I proto mohl Fousek po zdolání Třince říct: „Hrajeme o prestiž a o prémie, byla by škoda si to nechat utéct. Vždycky je lepší být co nejvýš. Jste pak víc na očích a je o vás slyšet.“

Proti Slezanům Fousek otvíral skóre po pěkné Řezníčkově kolmici už v 8. minutě, když obstřelil gólmana Palečka kolem levé nohy. Jenže poté se jeho tým z trávníku na zbytek poločasu vytratil.

„Krásný gól, a pak jsme mohli jít domů,“ glosoval na tribuně dění do přestávky hlavní skaut královéhradeckých Votroků Ladislav Škorpil, pravidelný divák Pod Vinicí.

„Jejich organizace hry, co se týče držení míče, byla velmi dobrá. Oproti podzimnímu utkání, kdy jsme hráli u nich (porážka Pardubic 0:1), se Třinečtí ohromně zlepšili. Opravdu mě překvapili,“ přiznal trenér pardubického FK Jiří Krejčí.

„V prvním poločase bylo vidět, že nejsme v pohybovém optimu. Dva předchozí zápasy nám daly vážně zabrat a ještě se nám nakupila marodka o tři hráče základní sestavy,“ připomněl absence kapitána Jeřábka, Kayamby a věkem stále dorostence Mužíka.

Do druhé půle Krejčí poslal do zálohy Pospíšila místo Kováře a Východočeši hned ožili. Hrozili hlavně z brejků, finální fázi však scházela přesnost. Což platilo i v 50. minutě, kdy náhradník Pospíšil po perfektní Petráňově nahrávce minul prázdnou branku. Ujala se až hlavička Fouska o deset minut později po centru Ladry zprava.

„Myslím, že jsme vítězství vyloženě urvali. Dali jsme pěkné góly, mohli jsme dát i některé jiné. Řekl bych, že náš výkon může být lepší, ale za to, jak jsme ten zápas odbojovali a odjezdili ho na krev, kluky musím pochválit,“ uvedl Krejčí.