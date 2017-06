Náš styl by mu absolutně seděl, říká kouč Páník o Van Kesselovi

Na soupisce jsou zatím tři. Kromě Fantiše už jen Beauguel s Diopem, kteří v pauze kurýrovali zranění z jara. Diop se po operaci roztříštěné lícní kosti ještě nezapojil do letního drilu, brzy by ale měl.

„Bylo důležité, že mozek a zrak zůstaly nepoškozené. Je otázka, zda nebude mít zábrany,“ obává se Páník možných psychických následků těžkého zranění. Senegalský forvard má přitom svoji hru založenou na důrazu. „Je to jeden z našich nejsoubojovějších hráčů.“

Fit je už Francouz Beauguel, který po zimním příchodu z Dukly odehrál vinou opakujících se svalových potíží jenom 334 ligových minut.

Zlín si na hrot vytipoval Gina van Kessela ze Slavie a svého exkapitána Tomáše Poznara z Plzně. Manažer týmu Zdeněk Grygera bude o jejich možném přesunu na Moravu jednat ve středu v Praze.

„Slavia bude s hostováním souhlasit, pokud bude souhlasit i Gino. Pro něj to může být dobrý restart, protože působení ve Slavii ani v Polsku se mu nepovedla. Tento transfer považuju za pravděpodobný,“ řekl slavistický šéf Jaroslav Tvrdík na adresu nizozemského útočníka, který ve Slavii ani v Gdaňsku nenavázal na své střelecké úspěchy z Trenčína.

Páník věří, že ve Zlíně by odchovance Ajaxu dokázali vzkřísit: „Jde o to najít mu post a způsob hry, aby se zase prosadil. Náš styl by mu absolutně seděl,“ míní.

Van Kessel je momentálně s reprezentací Curacaa. To Poznar už začal přípravu s Plzní, jeho návrat ale komplikuje zájem Brna a forma angažmá ve Zlíně, který preferuje hostování.

Zlín zatím doplnil středovou řadu o trio Bartošák, Džafič, Podio, kteří přišli jako volní hráči.

„Spousta věcí je rozpracovaných. Pokud by vyšli hráči, o které máme enormní zájem, tak mužstvo bude velice zajímavé a schopné odvádět ještě lepší výkony než předtím,“ je přesvědčený Páník.

Posílit by ho ještě mohli Ekpai s Fillem. Zatímco přestup nigerijského rychlíka z Izraele je na dobré cestě, Fillův transfer se zadrhl na finančních požadavcích Teplic.

Stoperská náhrada za kapitána Jugase není akutní. „Nebál bych se toho, že bychom měli mít na tomto postu potíže,“ věří Páník dvojici Bačo - Gajič. Ve středu obrany můžou také alternovat Janíček s Hnaníček. „Musel by přijít stoper, který by byl výkonnostně nad našimi hráči.“