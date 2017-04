Postup do finále po 47 letech. Ale to Zlínu nestačí, chce triumf

Radost zlínských fotbalistů se rozléhala útrobami stadionu v Edenu, zatímco zklamaní slávisté se trousili chodbou do své šatny.

„Jsme ve finále!“ volali nadšeně.

„Great victory!“ smál se záložník Ibrahim Traoré.

„Dokázali jsme to!“

Vítězství si užíval i Jakub Jugas, odchovanec a 24letý kapitán. Ten zná poslední zlínskou účast ve finále domácího poháru jen z doslechu, ale teď se s týmem sám stará o nové úspěchy, na které budou v klubu ještě dlouho vzpomínat.

„Ještě nikdy jsem nic velkého nevyhrál, nemám žádný velký úspěch. Tak věřím, že to dotáhneme. Jsem šťastný, že jsme ve finále,“ usmíval se Jugas. „Zatím jsme jen ve finále. Ale my ho chceme vyhrát! Ne skončit druzí. Až to se cení jako úspěch.“

Zlín zachraňuje sezonu, kterou sice na podzim skvěle rozjel, ale na jaře ji pokazil. Vždyť byl chvíli dokonce v čele ligové tabulky, avšak pak desetkrát za sebou nevyhrál, takže je nyní až šestý.

Ve hře byla i budoucnost trenéra Bohumila Páníka. Vedení klubu ho ovšem ve funkci podrželo.

A vyplatilo se. Zlín o víkendu vyhrál nad Bohemians, byť i po tomto vítězství má čtyřbodovou ztrátu na pohárové příčky, a hlavně postoupil do finále poháru. Cítí teď trenér Páník zadostiučinění?

„Vždycky záleží na odezvě hráčů, jestli chtějí pracovat. A oni chtějí pracovat. Je to pro ně obrovská odměna, že to nezabalili, když třeba nebyli v základní sestavě. Dneska tam jsou a dokážou vzdorovat Slavii, která má hodně silné mužstvo. To je odměna nejenom pro mě, ale hlavně pro ty hráče. Když hráč trénuje, tak potřebuje odměnu. A největší odměnou nejsou finance, ale vítězství. Pak jste ochotný dál pracovat. U nás trenérů je to stejné. Potřebujeme vítězství, abychom se utvrdili v tom, že jdeme správným směrem,“ vysvětloval respektovaný trenér.

Jeho tým je jeden zápas od postupu do 3. předkola Evropské ligy, což vítězství v poháru zaručuje. Právě tudy tedy aktuálně vede asi snadnější cesta do Evropy než z ligy.

Zlín může po letech rozšířit sbírku trofejí. Z velkých soutěží naposledy ovládl Československý pohár, a to je už skoro 47 let. Díky tomu pak narazil na Bohemians Dublin a PSV Eindhoven. Nizozemského soupeře dokonce jednou porazil, ale nakonec nepostoupil

„Když byl Zlín ve finále naposledy, tak mně bylo čtrnáct. Pamatuju si ta následná pohárová utkání, třeba proti PSV Eindhoven. Dodneška mi to starší kluci připomínají. O to víc mě teď těší, že jsme postoupili. Budeme chtít přivést diváky do euforie, protože tohle tady nebylo od roku 1970,“ řekl Páník.

Finále Mol Cupu je na programu ve středu 17. května. Zlín však ještě neví, proti komu nastoupí. O tom rozhodne středeční druhé semifinále Mladá Boleslav - Opava, které bude iDNES.cz od 17:00 vysílat v přímém přenosu.