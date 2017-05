Jak nahradit Zavadila? dumá Brno. Z Příbrami nalákalo záložníka Pilíka

Příbramský klub o tom informoval na svém webu.

Osmadvacetiletý středopolař v Příbrami působil celou kariéru s krátkými přestávkami na hostováních v Ústí nad Labem a Ostravě. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 243 zápasů, ve kterých zaznamenal 23 gólů a 29 asistencí.

„Na Příbram budu vzpomínat samozřejmě jen v dobrém. Příbram mi dala šanci působit ve velkém fotbale. Je to pro mě nová motivace a moc se na to těším. Něco jsem tady za ty roky snad odvedl a myslím, že přišel čas na změnu,“ uvedl Pilík pro klubový web.

Pilík si v minulé ligové sezoně připsal osm branek a sedm asistencí a výrazně pomáhal držet naděje středočeského týmu na záchranu. „Tomášovi jsem nechtěl bránit. Šel za lepším včetně zajímavější finanční nabídky. Po letech, které odkopal v našem klubu, si takový přestup zaslouží,“ dodal prezident příbramského fotbalu Jaroslav Starka.

Pilík měl k přestupu do Brna blízko už v prosinci 2015, kdy o tom Zbrojovka dokonce informovala na svém webu. Vyhlášený exekutor standardních situací se ale nakonec domluvil na prodloužení smlouvy v Příbrami. Nyní by měl pomoci v Brně nahradit kapitána Pavla Zavadila, který odchází do Opavy.