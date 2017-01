Peníze za Jakubova? Nic zázračného, tvrdí šéf Varnsdorfu

„Prodej Jakubova byl pro Varnsdorf asi nejlepší řešení. Za půl roku by byl volný hráč, tudíž zadarmo,“ zmínil ředitel klubu Vlastimil Gabriel, že vytáhlému střelci by v létě vypršel roční kontrakt.

Kolik klub vyinkasoval, to Gabriel prozradit nemohl. V přestupové smlouvě to Baník zapověděl. „Něco z něj zbylo, ale že by to byl nějaký finanční zázrak, to zase ne.“ Půlroční anabáze se však vyplatila Varnsdorfu i Jakubovovi, který v mládeži nastupoval za slavné FC Porto. „Pomohli jsme si navzájem. On nám gólově, my jemu tím, že do angažmá u nás byl vlastně na nule, šlo téměř o neznámého hráče.“

Jeho odchod je citelný. „Musíme ho nějak nahradit. Typologicky stejný útočník je Daniel Kavka, kterého budeme zkoušet,“ jmenoval šéf klubu 23letého odchovance Jihlavy, naposledy hráče Polné.

Není jedinou novou tváří v Kotlině. „Do přípravy jsme vzali i dva dorostence a mládežnického reprezentanta Michala Bílka z Teplic. Je záložník, zkusíme, kde by se dal použít,“ dumá Gabriel. „Ještě o pár hráčích na zkoušku jednám.“

Kromě Jakubova kádr Varnsdorfu opustila i další jména. Skončil Beneš z Chrastavy, Ryse s Houserem si stáhl Jablonec, Richtera zase Teplice. Jejich návrat vyloučený není, záleží, zda se prosadí do ligových kádrů. „A brankář Porcal zůstává v Liberci, takže u nás budou dál Kolář se Samoelem.“

Za ztrátu se dá považovat i další zdravotní lapálie exkapitána Filipa. Talent musí znovu na operaci kolena. „Půlrok nehrál a teď to vypadá, že promarodí i celý rok 2017.“

Frťala coby historicky nejúspěšnější kouč Varnsdorfu, který skromný klub vytáhl k (nakonec nevyužitému) postupu do 1. ligy, po podzimu vystřídal Romana Veselého. „Poslední léta dávám smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, pro obě strany je to lepší,“ podotkl Gabriel; navrátilci Frťalovi konkrétní cíl nedá.

Mužstvo je desáté. „Jestli udržíme střed tabulky, bude to v pohodě. Spíš než na umístění se zaměříme na herní projev doma, kde se nám na podzim nedařilo.“ Z devíti zápasů v Kotlině vyhrál Varnsdorf pouhé dva.

Frťalovým úkolem je i přestavba týmu a objevení nových tváří. „V podstatě jsme závislí na tom, že každý rok prodáme jednoho hráče do 1. ligy, abychom vůbec přežili,“ tvrdí Gabriel. A co přestavba stadionu? „Letos by snad město mělo zpracovat projekt. Ale že bych v tom byl příliš optimistický, to nejsem.“

Hlavním bodem přípravy je zimní Tipsport liga, soupeři jsou Jablonec, Liberec a pořadatel skupiny Mladá Boleslav. „A máme tolik peněz, že pak letíme na Floridu,“ vtipkoval Gabriel. „Ale vážně: soustředění je zase v Heřmanicích.“