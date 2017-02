Sparťanský kouč Požár: Není v pořádku, že polovinu času hrajeme v deseti

Sparta dlouho prohrávala i v odvetě, ale nakonec vybojovala alespoň remízu. A fanoušci po zápase hráčům zatleskali. Ne za výkony v jarní fázi, nýbrž za celou pohárovou sezonu.

„První poločas jsme odehráli pomalu, složitě. Trápili jsme se v postupném útoku. Po přestávce jsme to změnili - i za cenu nakopávaných míčů do volných prostorů. Vypadali jsme živější. Druhá půle budiž nějakým obrazem, jak bychom chtěli pokračovat,“ hodnotil Požár odvetu.

A jak hodnotíte celkové vystoupení v Evropské lize?

Teď po zápase jsme zklamaní, protože před tím dvojzápasem jsme toužili po postupu. Rozhodlo se už minulý týden v Rusku, kde to bylo jednoznačné. V odvetě to pro nás bylo velmi složité. Připravovali jsme se, nevyšlo to a cítíme zklamání.

Stejně jako před týdnem jste dohrávali v deseti, tentokrát se nechal vyloučit Costa. Neměli by si to hráči pohlídat, když už mají žlutou kartu?

Relativně dlouho se připravujeme na těžká utkání a pak polovinu času hrajeme v deseti. To není v pořádku. Nedokážu teď ty zákroky posoudit, protože druhý jsem neviděl vůbec a první jen na dlouhou vzdálenost. Hráči by každopádně měli přizpůsobit hru tomu, jak se zápas vyvíjí. Když už žlutou kartu mají, tak by se tohle stávat nemělo.

Víte, co je s Matějem Pulkrabem, který musel střídat s krvavým šrámem v obličeji?

Zatím mám jen kusé informace, ale snad by to nemělo být nic vážného. Čekáme na další informace. Vždyť v neděli už zase hrajeme v Jablonci. Snad bude Matěj v pořádku a brzy zase mezi námi.

Sparťanský útočník Matěj Pulkrab leží na trávníku po hlavičkovém souboji, po kterém utrpěl zranění v obličeji.

Ukázal zápas, jak se vypořádáte s chystaným odchodem Bořka Dočkala do Číny?

Pro nás to nebyla zkouška, jak budeme hrát bez Bořka v lize. Chtěli jsme to zvládnout, vyhrát, přistupovali jsme k tomu jako k důležitému zápasu. Vidíme nějaké možnosti, kdo může na Bořkově pozici hrát, a platí i to, že se můžeme zamyslet nad změnou rozestavení.

Proč jste roztrhli stoperskou Holek - Michal Kadlec, které se v neděli proti Bohemians celkem dařilo?

Chtěli jsme rozdělit zátěž mezi víc hráčů, když v neděli zase hrajeme. Také jsme hledali správné složení středové dvojice před stopery, kam jsme chtěli posunout Maria Holka, který tam na podzim hrál dobře.

Dá se říct, že tento tah nevyšel, když jste Ondřeje Mazucha střídali už o přestávce?

Nechtěl bych teď mluvit, jestli to vyšlo, nebo ne. Ondra měl problémy, necítil se dobře, hlavně proto střídal.

Jaký byl Rostov soupeř?

Je to velmi kvalitní tým s velmi dobrou organizací hry. V kádru má výrazné individuality. Má zažitá schémata, která fungují a která se těžko zachytávají. Rostov mě nepřekvapil, ale potvrdil to, co jsem si myslel už před tím dvojzápasem.

Loni jste postupovali v Evropské lize, ale ztráceli jste doma. Může vám pomoci v boji o titul, že se zaměříte na jedinou soutěž?

Minulý rok jsme měli v kombinaci s Evropskou ligou náročný program a navíc jsme začali sbírat zraněné. Když jste ve dvou soutěžích, tak to sílu týmu ovlivňuje. Letos jsme chybu opakovat nechtěli, a tak máme širší kádr. Přesto pořád nemůžeme využít všechny hráče, protože někteří jsou stále zranění. Třeba Lukáše Marečka nebo Václava Kadlece a další. Pořád s tím bojujeme. Snad se dáme dohromady a budeme moci hrát v plné síle.

Může vám tedy v boji o titul pomoci, že se zaměříte jen na jednu soutěž?

Asi ano, ale radši bychom byli, kdyby to tak nebylo a my v Evropské lize pokračovali.

