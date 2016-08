Plzeňský kouč Pivarník: Druhý poločas měl parametry, jak chceme hrát

Plzeň hraje pod novým koučem na dva útočníky. Těmi v neděli večer proti Slavii byli Marek Bakoš a Michal Ďuriš. Stejně jako v úterý proti Ludogorci Razgrad (2:2) předvedl úřadující mistr dobrý výkon.

Byť se nakonec trefil až náhradník Michael Krmenčík, ale útočníkům předtím „vypomohli“ svými góly Milan Petržela a Lukáš Hejda.

„Jsem rád, že jsme se s tím takhle vypořádali. Soupeř hrál systémem 4-2-3-1, takže nás ve středu hřiště přečísloval. Ale když jsme běhaví a silní na míči, tak s tím problém nemáme. Proto jsme dokázali dominovat,“ vyzdvihl trenér Roman Pivarník.

Navzdory dvěma povedeným výkonům v jednom týdnu má Plzeň podle Pivarníka stále co zlepšovat: „Chceme ještě víc kombinovat, máme co zlepšovat. Bohužel je reprezentační přestávka, ale s hráči, kteří tady zůstanou, na tom budeme pracovat.“

Pravda, Plzeň měla celý zápas převahu. I když prohrávala, tak měla tlak a výsledek otočila.

„Stalo se, co jsme nechtěli. Začali jsme aktivně, ale z nevinné akce, ani ne šance, jsme dostali gól. Pak jsme se postupně zlepšovali a ve druhém poločase to vygradovalo. Vnitřně jsem cítil, že to dokážeme otočit. Vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil Pivarník.

A pokračoval: „Je důležité, že jsme vyhráli a držíme kontakt s čelem tabulky. Předtím jsme zbytečně ztratili body kvůli nabitému programu. Už v týdnu jsem hráčům řekl, že končí jedna etapa, kdy jsme museli hrát v pohárech tak, abychom postoupili. Teď už potřebujeme vyhrát každý zápas - hrát dobře ve skupině Evropské ligy i v domácí lize.

Plzeň, která ztrácí po pěti kolech na vedoucí Spartu tři body, vyhrála poprvé doma. Předtím v lize jednou remizovala (s Bohemians 1:1) a jednou prohrála (se Zlínem 0:2) a v Evropské lize dvakrát remizovala (s Karabachem 0:0 a Ludogorcem 2:2).

„Jedna věc je, že to byl pátý domácí zápas. Ale evropské poháry jsou něco jiného, protože tam se hraje na postup. Každopádně jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli,“ dodal Pivarník.