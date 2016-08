Budeme se snažit postoupit, hodnotil plzeňský kouč Pivarník skupinu

Vizitky plzeňských soupeřů AS Řím

Rok založení: 1927

Největší úspěchy: 3x mistr ligy (1942, 1983, 2001); 9x vítěz domácího poháru (naposledy 2008)

Stadion: Olympijský (kapacita 70634 diváků)

Trenér: Luciano Spalletti

Současné opory: Radja Nainggolan, Alessandro Florenzi, Muhammad Salá

Ostatní: tradiční účastník nejvyšší italské soutěže, mezi elitou chyběl jedinou sezonu; v uplynulém ročníku skončil AS v lize po dvou druhých místech třetí, v Lize mistrů ho v osmifinále vyřadil pozdější vítěz Real Madrid; hrající legendou je dlouholetý kapitán a nejlepší střelec v historii týmu Francesco Totti; klubu se přezdívá Žlutočervení či Vlci. Austria Vídeň

Rok založení: 1911

Největší úspěchy: 24x mistr ligy (naposledy 2013), 27x vítěz domácího poháru (naposledy 2009)

Stadion: Franze Horra (kapacita 12500 diváků)

Trenér: Thorsten Fink (Německo)

Současné opory: Robert Almer, Raphael Holzhauser, Alexander Grünwald

Ostatní: s 24 tituly druhý nejúspěšnější rakouský tým po městském rivalovi Rapidu; ve 30. letech 20. století Austria dvakrát vyhrála Středoevropský pohár; v týmu působila řada českých fotbalistů v čele s Liborem Sionkem, Štěpánem Vachouškem či Tomášem Junem, momentálně za něj hraje Patrizio Stronati; v uplynulé sezoně byla Austria v lize třetí. Astra Giurgiu

Rok založení: 1921

Největší úspěchy: mistr ligy 2016, vítěz domácího poháru 2014

Stadion: Marina Anastasoviciho (kapacita 8500 diváků)

Trenér: Marius Sumudica

Současné opory: Silviu Lung, Valerica Gaman, Denis Alibec

Ostatní: klub s téměř stoletou historií, který se předloni přestěhoval z Ploješti do Giurgiu na jihu Rumunska, působil většinu své existence v nižších soutěžích; za jeho vzestupem stojí podnikatel Ioan Niculae, který klub koupil v roce 1990 a o osm let později s ním poprvé postoupil mezi elitu; v Evropské lize ji ve 4. předkole vyřadil Alkmaar.