Vrbův půlrok. Machačkala měla přehnaná očekávání i finanční trable

V minulé sezoně, čili před Vrbovým příchodem, skončila Machačkala na třináctém místě ruské ligy a hrála play-off o udržení. Aktuálně je o dvě příčky výš, se šestibodovým náskokem před barážovými příčkami.

To není žádné excelentní postavení, ale s podprůměrným kádrem bez reprezentantů a výrazných jmen ani propadák. Co tedy Vrba v uplynulém půlroce zažil?

Reprezentační odcházení. Po posledním zápase na červnovém mistrovství Evropy přilétla k Vrbovi otázka, jestli u reprezentace zůstane: „Možná se - stejně jako během celého jara - dozvím, kam všude mám jít, ale já žádnou jinou smlouvu podepsanou nemám. Jen tu s reprezentací.“

Pět dnů nato přiznal, že jedná s Machačkalou. Odchod do Dagestánu, který mu umožňovala výstupní klauzule ve smlouvě s fotbalovou asociací, definitivně stvrdil poslední červnový den.

Jak trenér Pavel Vrba hodnotil vystoupení na Euru:

VIDEO: Trenér Vrba: Jsem zklamaný, že jsme nebyli úspěšnější Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přehnaná očekávání. Sezona 2013/2014 - poslední místo v tabulce. Sezona 2014/2015 - druhé místo ve druhé lize a návrat do nejvyšší soutěže. Sezona 2015/2016 - záchrana na poslední chvíli v baráži o udržení.

Copak tohle jsou výsledky, které před novým ročníkem opravňují mluvit o postupu do evropských pohárů, ba dokonce Ligy mistrů?

Přesto přesně tak generální ředitel Sergej Korabljov po Vrbově angažmá hovořil: „Je to trenér, který umí udělat tým. Který umí udělat výsledky. Trenér, který vás dovede na nejvyšší příčky v lize, do Evropy, do pohárů... A do Ligy mistrů.“

Úspěšný začátek. V prvním soutěžním zápase čekal na Vrbu obhájce titulu. A nebyl to špatný start nového angažmá... Machačkala doma remizovala s CSKA Moskva 0:0. Outsider měl po přestávce dokonce dvě slušné šance, ale pochytal je brankář Akinfejev.

Na premiérové vítězství čekal trenér Vrba do třetího kola ruské ligy. Machačkala doma udolala Arsenal Tula 1:0 gólem Majevského z nastavení první půle, když předtím přečkala soupeřovu penaltu.

Hned v dalším kole Machačkala vyhrála na hřišti Rubinu Kazaň 2:1 a vyšvihla se na šesté místo v tabulce.

Jak kouč Pavel Vrba poprvé trénoval v Rusku:

VIDEO: Odín, dva, tri, četýre. Vrba poprvé trénoval v Rusku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útlum. Po nadějném začátku začal dagestánský tým tabulkou postupně klesat. Po sedmém kole a výhře 1:0 nad Jekatěrinburgem byl sice pátý, ale do konce podzimní části Machačkala dvakrát zažila, že z pěti ligových zápasů vyhrála jediný.

Když špatná série potkala Vrbův tým podruhé, napsal ruský server Sport Express, že český trenér v zimní přestávce možná ve funkci skončí. V tomto období si Machačkala připsala i porážku 0:4 na stadionu Lokomotivu Moskva.

Pozoruhodné vítězství. Ten výsledek na konci října vzbudil ohlas. Machačkala v osmifinále Ruského poháru smetla silný Petrohrad 4:0 a připravila mu první porážku v sezoně.

„Hráli jsme výborně a porazili velmi silného soupeře, který patří mezi nejlepší v Rusku. Je to pro nás hodně cenný výsledek,“ radoval se Vrba.

Čtvrtfinále proti Ufě už se ovšem trenér Vrba nedočká, protože je na programu až na začátku března.

Pavel Vrba vede první trénink v Rusku

Oťukávání ze Sparty. Jméno bývalého trenéra reprezentace a Plzně v souvislosti se Spartou způsobilo na přelomu listopadu a prosince poprask. Šlo však o slepou cestu - obě strany sice byly v kontaktu, ale spíš šlo jen o oťukávání. A otázku nového hlavního trenéra nakonec Sparta vyřešila z vlastních zdrojů.

Finanční trable. Není to tak dlouho, co si Machačkala mohla dovolit hráče jako Samuel Eto ́o nebo Roberto Carlos. Nejvýše vystoupala na třetí místo ruské ligy a nakoukla i do evropských pohárů. Tyto časy jsou však definitivně pryč.

I kvůli ekonomickým problémům, které vedení klubu oficiálně přiznalo. „Musíme prodat nejlepší hráče,“ oznámilo.

Ve čtvrtek došlo i na změnu majitele. Dagestánský klub koupil od ruského miliardáře Sulejmana Kerimova jiný bohatý obchodník Osman Kadijev.

Toho už však Pavel Vrba blíže nepozná.