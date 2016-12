Řehák cítí teplo u srdce. Titul je ve slávistických silách, věří

V sobotu dopoledne nastoupil v Silvestrovském derby. V zápase veteránů nad 45 let se blýskl dvěma góly, kterými přispěl k remíze 3:3.

„Ale jo, pěkné zakončení roku, ale ještě hezčí by bylo, kdybychom nad Spartou vyhráli,“ usmál se 53letý slávistický srdcař.

Pořád pro vás zápasy proti Spartě znamenají tolik?

Pochopitelně, vždyť je to největší zápas v Česku. Je zapotřebí si to užít a pokud možno vyhrát, což se nám dneska nepovedlo.

Držíte ještě rituál, že si odplivnete vždycky, když projíždíte kolem Letné?

To je letitá story, která už neplatí. Teď vedou pod Letnou tunely, takže když už tam projíždím, tak jedině tunelem.

Vy jste sice na Silvestra remizovali, ale ligové derby na podzim Slavia vyhrála.

To byla největší radost. Vyhrát na Letné takovým dominantním způsobem, to je nádhera.

Jak vám je, když se Slavia po dlouhé době pohybuje v tabulce nad Spartou?

Teplo u srdce.

Takže vás podzimní výsledky potěšily?

Tým se pod trenérem Jardou Šilhavým ohromně zvednul a vyšvihl se až na druhé místo, což je pro Slavii vynikající výsledek.

A co titul? Je na něj Slavia připravená?

Bylo by zbabělé se toho zříkat. Plzeň má náskok a zápas k dobru, ale v silách týmu to je.

Čekal jste, že Slavia bude v tabulce tak nahoře a rvát se o titul?

Tak dobré jsem to nečekal. Přeci jen tady je řada nových hráčů. Ale ustálila se kostra týmu, která se potom už neměnila a hráči hráli velmi dobře.

Trénujete slávistickou juniorku. Nebude teď pro mladé těžší se prosadit, když do klubu přicházejí hotoví hráči?

Odchovanci to vždycky měli těší. Do áčka se dostanou jenom ti, kteří na to opravdu mají a kteří pro to udělají maximum. Tak to bylo vždycky, až na nějakou dobu temna, kdy tady nebyly peníze a odchovanci dostávali větší prostor.