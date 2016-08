Takový fotbal by měl hráče bavit, řekl Jarolím po jasné výhře

Do obou poločasů jste postavil dvě rozdílné jednáctky. Co vám to ukázalo?

Obě mužstva podala zodpovědný výkon, v němž se projevilo to, co jsme pro hráčích chtěli. To mi dělá radost. Uhráli jsme nulu, góly jsme taky dali. Ale důležitější to bude v neděli proti Severnímu Irsku.



Můžou hráči po tomhle výkonu snadněji uvěřit vaší filozofii?

Věřím, že ano. Chceme hrát ofenzivně, takový fotbal by je měl bavit.

Nepřekvapilo vás samotného, že jste po dvou trénincích a pár pohovorech zahráli tak dobře?

Je vidět, že máme inteligentní hráče. (usmívá se) Pořád je co zlepšovat. Chyby jsem viděl.

Zamotaly vám výkony proti Arménii hlavu ohledně sestavy na neděli?

Jste na mě moc rychlí. Vyspím se z toho a... Něco mi to ukázalo.

Vyzvedl byste někoho speciálně?

Zatím to nebudu dělat, aby pak ten hráč nebyl moc namyšlený. Ale třeba debutanti Sýkora a Pokorný zvládli premiéru velmi dobře.

Hráči si pochvalovali, že byli svěží, protože hráli jen poločas, což jste jim řekl už před zápasem. Co jim řeknete v neděli?

Já jim řeknu, že budou hrát jen poločas i před Irskem. (směje se) O pauze si patnáct minut odpočinou, ale pak je tam pošlu zase. Uvidíme, co z toho vzejde. Myslím, že je to jen v hlavě.

Jak jste si užil zápas v Mladé Boleslavi, kde jste naposledy trénoval?

Upřímně jsem čekal, že přijde víc lidí. Nebylo vyprodáno, mohlo to být lepší, ale diváci se snažili.

Jste rád, že máte za sebou nulu vzadu a nebudete na ní čekat jako váš předchůdce Vrba?

Pochopitelně ano. Každá nula by měla pomoct.

Co si ze zápasu s Arménií můžete přenést do neděle?

Věřím, že se nestane, že by hráči usnuli na vavřínech. Je to povzbuzení, to ano. Ale tohle nás nesmí uspokojit.



Hraje se na Letné, vy jste spojený se Slavií. Nebyl byste radši, kdyby se začínalo v Edenu?

Beru to jako fakt. Ale já mám na Letnou taky dobré trenérské vzpomínky. Já mám Letnou rád. (usmívá se)