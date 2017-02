Porážka jednou přijde. Ukáže, jak jsme silní, tuší kouč Šilhavý

Slavia udržela kompletní základní sestavu z podzimu a navrch přivedla šest nových hráčů. Po letech se o ní vážně mluví v souvislosti s mistrovským titulem.

Když se řekne titul...

...tak se mi vybaví, jak jsme ho v roce 2012 vyhráli s Libercem. V posledním kole jsme remizovali s Plzní a díky tomu jsme udrželi první místo. Bylo by úžasné, kdybychom něco podobného zažili i se Slavií. Sezonu máme rozehranou dobře, ale cesta k cíli je ještě dlouhá a my na ni hledíme s respektem.

Má slávistická parta něco podobného s tou mistrovskou libereckou?

Liberec není klub s takovou historií jako Slavia. Když jsme někam přijeli, tam nám lidé občas i přáli. Tlak nebyl takový. Zato ve Slavii sice máme skvělé fanoušky po celé republice, kteří jsou naším dvanáctým hráčem, ale spousta ostatních nám nepřeje. Taky se o nás mnohem víc píše v médiích. Ale tak to má být a my to bereme. Jenom ti silní to někam dotáhnou.

Takhle si Jaroslav Šilhavý užíval mistrovský titul s Libercem.

Před sezonou jste dostal za úkol skončit do třetího místa, teď se čím dál víc mluví o titulu. Nevadí vám stupňování cílů?

To ani jinak nejde. Ale jedna věc jsou prohlášení do novin a druhá výkony na hřišti, které o konečném umístění rozhodují.

Jste silnější než na podzim?

To se teprve uvidí. Noví hráči zatím splňují, co jsme od nich očekávali. Ale prověří je až naše liga, jestli budou platní. Každopádně minimálně konkurence vzrostla.

Nejvíc se přetřásal přestup Jana Sýkory z Liberce za 25 milionů korun.

Nedělám rozdíly mezi hráči podle toho, kolik stojí. My posily vytipujeme a sdělíme vedení klubu představy. Management pak rozhodne, jestli na ně máme, nebo ne.

V přípravě jste ho zkoušel na různých pozicích. Kam s ním vlastně počítáte?

Je to univerzální hráč, který hraje s velkým elánem. Nejsilnější je ze strany zálohy, na křídle. Je jedno, jestli zprava nebo zleva. Když bude všechno fungovat, tak s ním počítám na tyhle pozice. Ale dokáže hrát i uprostřed, na obou krajích obrany... Nemíním s ním šibovat, ale zase nechci říkat, že nikam jinam nepůjde.

Říká se, že když přijde cizinec, tak to musí být pecka. Prokazují to obránci Per-Egil Flo a záložník Marko Alvir?

Oba měli výpadky kvůli zranění. Alvir je Balkánec, který nám chtěl hned na začátku ukázat, co všechno umí, ale zranil se a rval to přes bolest. V tuhle chvíli nemůžu říct, že je nejlepší. Každopádně je to velký talent a v létě třeba může být náhradou za Tondu Baráka, který odejde do Udinese. Flo měl také výpadky, ale i díky zkušenostem se do toho asi dostane rychleji.

Naopak na hostování do Polska odešel Gino van Kessel, který stál přes 35 milionů korun.

Byli jsme k němu kritičtí už po podzimu, kdy jsme nebyli spokojení s jeho fungováním v zápasech ani na tréninku. Několikrát jsme s ním mluvili a on říkal, že si to uvědomuje a že na tom zapracuje, ale pořád nic. Když se naskytla možnost ho herně probudit na hostování, tak jsme svolili, a určitě ho budeme sledovat.

Na podzim jste řekl, že musíte přijít na to, co ho trápí. Zjistil jste to?

Podle mě to neví ani sám Gino. Říkal jsem mu, aby víc pracoval, ale neviděl jsem, že by si přidával nebo trávil víc času třeba v posilovně. To jsou negativní signály. Navíc se všechno pořád omílalo kolem Gina. Bude hrát? Bude na tribuně? Jeho hostování uleví i mužstvu.

Bylo pro vás těžké ignorovat nejdražší posilu ve slávistické historii?

Vždyť my jsme mu šanci dali. Když jsme přišli, tak hrál v Teplicích, ale ne moc dobře. Příště znovu nepřesvědčil. Tak šel na lavičku a později musel někdy i na tribunu. Mezi hráči neděláme rozdíly. Každopádně kdyby chtěl Gino zůstat, tak by asi pracoval jinak. Na druhou stranu on i v Trenčíně potřeboval čas, než začal dávat góly, tak je třeba ještě dávat začne.

Slávistický trenér Jaroslav Šilhavý slaví vítězství v derby.

Celou přípravu vynechal Michael Ngadeu Ngadjui, který s Kamerunem vyhrál mistrovství Afriky. Je to komplikace?

Ideální to není, ale musely se s tím vypořádat i jiné kluby, tak to prostě musíme vzít jako fakt. Hlavně se po tom úspěchu musí co nejrychleji srovnat. Nahrává mu, že první kolo nemůže hrát kvůli kartám, takže má o týden víc do dalšího zápasu. Je to profík a přechod do týmu zvládne.

Sledoval jste ho na mistrovství?

Ze záznamu jsme viděli až finále, ale od začátku jsme se zajímali o výsledky. Pro Michaela je to ohromný úspěch a pro Slavii zviditelnění. Teď od něj očekáváme podobné výkony taky ve Slavii.

Na mistrovství hrál na pozici stopera. Zůstává pro vás defenzivním záložníkem?

Podle potřeby, ale my ho bereme hlavně jako defenzivního záložníka. Tam se postupně dostal do formy, hrál velice dobře a byl platným hráčem.

Ještě jedno jméno - Levan Kenia odehrál poslední zápas ve Slavii na začátku srpna a v létě mu vyprší smlouva. Skončil?

Smlouvu tady ještě má, ale dlouho laboroval se zraněním, byl na mnoha vyšetřeních a teď lékaři rozhodli, že podstoupí operaci. Uvidíme, jak dlouho bude trvat rekonvalescence. Obávám se, jak se to vleče dlouho, jestli to do léta stihne.

Tým pod vaším vedením neprohrál ještě ani jeden soutěžní zápas, už 14 za sebou. Jak dlouho můžete sérii natahovat?

Víme, že porážka jednou přijde, což je ve sportu úplně běžné. Až to nastane, tak se ukáže, jak jsme silní. Já věřím, že dostatečně. Jinak nejde myslet na úspěch, kdybychom se báli jedné porážky.

S jakým konečným umístěním byste byl nespokojený?

Všichni už se těšíme, až to naplno začne. Stejně jako fanoušci - doufám, že jich v sobotu na Jihlavu přijde alespoň přes deset tisíc. A s jakým umístěním bych byl po sezoně nespokojený? Kdybychom nepostoupili do evropských pohárů.