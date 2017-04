Pokles nevidím, byl to jen špatný den, odmítá Šilhavý ztrátu formy

Co se stalo?

Z naší strany to bylo nepovedené utkání. Ta série byla dlouhá a věděli jsme, že porážka jednou přijde. Ale je mrzuté, když to přišlo zrovna teď, že v poháru neexistuje žádný reparát. Po té trofeji jsme toužili. Jsem zklamaný z toho, že jsme podali velice slabý výkon a zaslouženě jsme vypadli.

Jak jste viděl průběh zápasu?

Zlín měl respekt, než jsme mu jako na podnose nabídli gól. My jsme pak kazili i jednoduché přihrávky a na hřišti nebyl hráč, který by to vzal na sebe. Ve druhém poločase jsme se příchodem Milana Škody snažili hru změnit, ale hráli jsme naivně, tvrdošíjně středem a na dlouhé balony. Zlín byl skvěle připravený a výborně hráli všichni čtyři jeho středoví hráči. My nebyli schopní se přes ně dostat.

Klíčovou chybu udělal Simon Deli, který z pozice stopera zbytečně kličkoval. Může za to jeho bohorovnost?

Udělal hrubku, udělal obrovskou hrubku. To se nemůže stávat. Simon je výborný fotbalista, ale tohle prostě nezvládl.

Je to chyba, kterou mu vyčtete? Nebo mu nic vyčítat nemusíte, protože si to uvědomuje?

Doufám, že to vnímá. Kdyby ne, tak by to bylo divné. A sám mu to taky důrazně vyčtu, protože poslední hráč si tohle nemůže dovolit. Tohle nejde.

Jak na vás zapůsobili hráči, kteří normálně nehrají v základní sestavě jako třeba Tecl, Bořil a další? A bylo promíchání sestavou správným krokem?

Nastoupili už proti Karviné, kterou jsme porazili pět dva. Nevidím v tom problém. Potíž byla v tom, že jsme si vybrali slabou chvilku, všichni hráli velice špatně. Nechci jmenovat, kdo snesl přísnější měřítko, ale týmově jsme zklamali na celé čáře. Teď se musíme začít koncentrovat na ligu a snažit se zvládnout závěr ligy lépe než pohár.

Určité nedostatky byly už v pátek na Slovácku, i když jste vyhráli. Věříte, že nejde o dlouhodobější výkyv formy?

A co máte na mysli?

Nebyli jste tak dominantní jako v jiných zápasech.

My nehrajeme jako Bayern Mnichov nebo Barcelona. Hrajeme jednodušší fotbal. Až na držení míče jsme z hlediska statistik byli lepší než Slovácko. Pokles formy nevidím. A teď proti Zlínu jsme si vybrali ten špatný den.

Takže to byla jen výjimka?

Prohráli jsme poprvé po 24 zápasech. Tlačíte mě do toho, že jsme v krizi.

To vůbec ne.

Mně to tak přijde. Dokazovat dominanci tři čtvrtě roku, kdy jsme u týmu, není jednoduché. Nemyslím, že bychom měli bít na poplach po jednom prohraném zápase a špatném výkonu. Všichni už na to čekali a všichni soupeři si chtěli ten skalp uzmout. Beru to jako jeden zápas, který se nám nepovedl, a teď se z toho musíme oklepat.

Tým prožívá pocit porážky poprvé od konce srpna. Může to na něj zapůsobit?

To teprve uvidíme. Já věřím, že ne. Porážky i chyby k fotbalu patří. Člověk se vždycky musí zvednout a jít dál. To teď čeká nás.