Není na místě srážet hráče, že neumí kopat, řekl trenér Slavie

Mohli jste odskočit na čtyři body, ale po remíze máte na Plzeň nadále dvoubodový náskok.

Kluci zápas proti Dukle odmakali. Dukla nám sice dala dva góly, ale nevím, jestli měla nějakou jinou šanci. My měli šancí dost, ale bohužel jsme vedení nepotvrdili a vlastními chybami jsme se připravili o lepší výsledek. Nevyužili jsme možnost, kterou nám dala Plzeň páteční remízou s Boleslaví. Nicméně pořád je to v našich rukách a pořád je to otevřené. Konec bude ještě zajímavý. My se o to popereme.

Pramení chyby z tlaku, který na vás v boji o titul padá?

Hráčům do hlavy nevidím. Ale když se podívám, co udělají za chybu, nepřesnost, tak si myslím, že je to o hlavě. Samozřejmě, všechno na to svádět nelze. Možná by tomu předešla lepší organizace nebo komunikace. Ale teď to zkrátka vnímám takhle, zvlášť doma je tlak veliký.

Budou následující dva týdny spíš o psychické přípravě?

Bude hodně zastoupená. Trénovat samozřejmě nepřestaneme, ale psychologie bude mít velké zastoupení.

Pomůžou vaše zkušenosti z Liberce, se kterým jste získal titul až v posledním kole?

Tam to bylo navíc pikantní v tom, že jsme ten poslední zápas hráli o titul přímo s Plzní. Zažili jsme ledacos a tohle hráčům připomenu. Budeme se prát a věřím, že to zvládneme.

Někteří nehrají jako před pár měsíci.

Hrajeme o titul a jsme o dva body první. V takové situaci není na místě srážet hráče, že neumí kopat. Roli hraje psychika, tlak je větší. Před týdnem jsme hráli na Bohemce a tam mi nepřišlo, že bychom byli špatní.

Z posledních čtyř soutěžních zápasů jste třikrát nevyhráli. A trenéři soupeře vždy říkali, že se na vás dobře připravili. Nemáte moc čitelný styl?

Je zajímavé, že se ti trenéři připraví na nás a týden předtím prohrají s Příbramí. Teď se Dukla na nás připravila a my měli šest šancí. A oni? Měli nějakou šanci? Neměli. Nevím, jak dobře byli připravení.

Proč přesně nehrál Milan Škoda od začátku?

Ze zdravotních důvodů. Po minulém zápase s Bohemkou nebyl úplně fit. Nebylo to na to, abychom ho dali od začátku. Spíš jsme čekali, jaký bude vývoj. Nakonec tam Milan šel na deset minut. Věřím, že příště už bude moci nastoupit od začátku.

Co je s Janem Bořilem?

Odešel o berlích. Uvidíme.