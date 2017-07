Šilhavý odkryl: Sýkora a Zmrhal jsou zranění, Slavia chce ještě útočníka

Bezbranková remíza na začátku přípravy proti Celtiku. Jak ji hodnotíte?

Pro nás to byla skvělá příprava před výbornou atmosférou. Gól sice nepadl, ale Celtic je připravený. Vždyť už za týden hraje druhé předkolo Ligy mistrů. Musím našemu soupeři vyseknout poklonu.

Žilina, Celtic, Krasnodar, West Bromwich Albion a Nice. Ukazuje se, že je správné hrát v přípravě proti takovým soupeřům?

Slibujeme si od toho, že se adaptujeme na evropský fotbal, který je mnohem rychlejší a dynamičtější. Ale každý trenér si to staví podle sebe a svých možností. Ne na každý stadion přijede Celtic nebo Nice. Je to i postavením Slavie - teď se o ní ví, má nádherný stadion, tvoří silný tým a přichází zvučné posily. Utkání proti Celtiku bylo obrovský přínosné.

Poprvé nastoupil Halil Altintop. Jak se vám líbil?

Bavili jsme se, jestli do zápasu půjde. Nejdřív jsme mluvili o dvaceti nebo třiceti minutách, ale pak jsme se domluvili na celém poločasu, protože se cítil dobře. Absolvoval jen dva individuální tréninky a dva tréninky s týmem, takže bylo vidět nějaké manko. Je to výborný fotbalista, i když proti Celtiku měl nějaké ztráty míče. Ale když dostane míč kolem vápna, tak je vidět, že to má v oku.

Ve středu odjíždíte na soustředění. Čeká vás zúžení kádru?

Na soustředění do Rakouska vezeme 22 hráčů do pole plus tři gólmany. Honza Sýkora a Jakub Hromada zůstávají v Praze a budou rehabilitovat po zranění.

O několikatýdenním zranění Jakuba Hromady se vědělo, ale co Jan Sýkora a Jaromír Zmrhal?

Jarda Zmrhal už trénuje na hřišti s kondičním koučem a do Rakouska jede s námi. Byl bych rád, kdyby se připojil alespoň do části druhého zápasu. Honza Sýkora má svalové zranění a věřím, že se začne postupně připojovat, až se vrátíme do Prahy. Jestli stihne předkola Ligy mistrů? Chci tomu věřit tomu, že bude fit.

Středních záložníků máte dost, ale na kraj zálohy bez těchto dvou hráčů moc velký výběr nemáte. Nejsou právě Zmrhal a Sýkora těmi, koho teď potřebujete?

Oba jsou rychlostní typy krajních záložníků a Jarda Zmrhal je navíc velmi produktivní. Ale prostě jsou zranění... Věřím, že budou k dispozici co nejdřív, aby pomohli.

A kdy se k týmu připojí Danny, Tomáš Souček a Michael Ngadeu Ngadjui?

Tomáš Souček i Danny s námi pojedou na soustředění a oba půjdou do plnohodnotného tréninku. I když Danny je na tom podobně jako Altintop a postupně bude dobíjet baterky. Ngadeu se připojí poslední - měl by dorazit o víkendu.

Přijdou ještě nějaké posily?

Pořád se s vedením bavíme o alternaci k Milanu Škodovi, tedy o vyšším útočníkovi.