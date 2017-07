Kluci ukázali kvalitu, řekl kouč Suchopárek po úvodní výhře na Euru

Čeští mladíci porazili Švédsko 2:1. Po dvou gólech Daniela Turyny se dostali do vedení, byť se o něj v poslední čtvrthodině zápasu po soupeřově snížení báli. Jinak však zápas zvládli.

„Závěr byl hektický. S výškovou převahou soupeře jsme se těžko vyrovnávali. Bylo tam několik situací, které mohly skončit gólem. Vyhráli jsme se štěstím,“ uznal Suchopárek.

Jan Suchopárek je hlavní trenér české reprezentace do 19 let, která v úvodním zápase ME porazila Švédsko.

A pokračoval: „Je to jen první krok, ale my musíme vyhrát všechny tři zápasy. Samozřejmě jsme šťastní a spokojení, ale v tom dalším vývoji turnaje to nemusí vůbec nic znamenat.“

Hrdinou zápasu byl Daniel Turyna. Talentovaný útočník, třetí nejlepší dorostenec roku 2016, který vyrůstal ve Slavii a v šestnácti přestoupil do Sparty. V uplynulé sezoně hostoval v Senici, kde pravidelně nastupoval ve slovenské lize.

Poslední zápas však kvůli zranění odehrál v dubnu, a tak trenéři zvažovali, jestli ho vůbec proti Švédsku do základní sestavy poslat...

„Na jeho postu jsme měli největší otazník. Nakonec jsme se pro Daniela Turynu rozhodli - chtěli jsme ho využít alespoň na jeden poločas. Útočné duo Ondřej Šašinka - Daniel Turyna je velice úderné, což zápas potvrdil,“ popisoval Suchopárek.

„Kolektiv je dobrý. Kluci navíc ukázali fotbalovou kvalitu. To jsou dva hlavní aspekty, které tady máme. Není to o trenérech ani o hráčích, ale o kolektivu. Myslím, že je to z nás cítit,“ dál řekl Suchopárek.

Česko je ve skupině se Švédskem, Portugalskem a domácí Gruzií. Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy.

Suchopárkovi svěřenci odehrají příští zápas ve středu proti Portugalsku, které v úvodním duelu porazilo tým hostitelské země 1:0.

„Nebudeme zatažení a jakmile budeme mít šanci, tak budeme hrát o vítězství,“ slíbil kouč českého výběru.