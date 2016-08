Uhrinův slávistický rok: výhra v derby, poháry, chvála i zatracení

Příchod do Slavie (16. června 2015). Po sezoně, kterou Slavia báječně začala, ale nakonec hrála o záchranu, skončil trenér Miroslav Beránek. Na jeho místo přišel právě Dušan Uhrin. To bylo ještě za vlády majitele Aleše Řebíčka, kdy trenéři vršovického klubu nemohli počítat s drahými posilami.

„Chtěl bych, aby Slavia zase byla Slavií. Domnívám se, že hráči, kteří jsou tady, musí dát srdíčko za Slavii a začít sami od sebe,“ řekl tehdy Uhrin. „Slavia by měla mít ty nejvyšší cíle, ale minulý rok dopadla tak, jak dopadla. Myslím, že má na víc, ale teď nechci spekulovat.“

První zápas (24. července 2015). Pikantní začátek. Slavia hrála v prvním kole nového ročníku v Plzni, kde Uhrin předtím neskončil v dobrém. Vršovický tým prohrál 1:2 - prohrával o dva góly a snížil těsně před koncem.

„Svůj tým musím pochválit, ukázali jsme velkou vůli, nejsem spokojený jen s výsledkem,“ hodnotil Uhrin.

Změna majitele (4. září 2015). Čínská společnost CEFC a český podnikatel Jiří Šimáně koupili Slavii od Aleše Řebíčka poté, co klubu hrozil bankrot. To potěšilo i trenéra Uhrina, neboť hráčům od té doby chodí pravidelně výplaty a není zapotřebí prodávat fotbalisty pod cenou. Nejspíš jen proto ve Vršovicích zůstali například útočník Milan Škoda nebo záložník Jaromír Zmrhal.

Fakta Trenéři od zlaté éry Karla Jarolíma, který skončil na jaře 2010 František Cipro

30. 3. 2010 - 30. 5. 2010

8 zápasů (3-1-4), 10 bodů z 24 možných

Karel Jarolím

1. 6. 2010 - 28. 9. 2010

10 zápasů (2-4-4), 10 bodů ze 30 možných

Michal Petrouš

29. 9. 2010 - 1. 10. 2011

29 zápasů (9-12-8), 39 bodů z 87 možných

František Straka

2. 10. 2011 - 8. 3. 2012

10 zápasů (3-4-3), 13 bodů ze 30 možných

Martin Poustka

9. 3. 2012 - 30. 5. 2012

11 zápasů (3-3-5), 12 bodů ze 33 možných

Petr Rada

1. 6. 2012 - 31. 4. 2013

25 zápasů (7-9-9), 30 bodů ze 75 možných

Michal Petrouš

1. 5. 2013 - 14. 9. 2013

13 zápasů (6-1-6), 19 bodů ze 39 možných

Miroslav Koubek

18. 9. 2013 - 3. 3. 2014

10 zápasů (3-3-4), 12 bodů ze 30 možných

Alex Pastoor

3. 3. 2014 - 30. 5. 2014

12 zápasů (3-2-7), 11 bodů ze 36 možných

Miroslav Beránek

1. 6. 2014 - 16. 6. 2015

30 zápasů (9-7-14), 34 bodů z 90 možných

Dušan Uhrin mladší

17. 6. 2015 - 29. 8. 2016

34 ligových zápasů (15-12-7), 57 bodů ze 102 možných

6 zápasů v Evropské lize (1-2-3)

„Jsme rádi, že se situace uklidnila. Nebylo to dobré, nevěděli jsme, co bude dál,“ komentoval Uhrin změny.

Vítězství v derby (27. září 2015). Slavia doma v Edenu porazila 1:0 Spartu a oslavila první vítězství v derby od podzimu 2012, kdy vyhrála rovněž 1:0. Od té doby pouze prohrávala. Pětkrát za sebou. Tentokrát se vyšvihla na čtvrté místo v tabulce, jen tři body za svého městského rivala.

„Nic to neznamená. Je to jen začátek. A jen bůh ví, jak to bude dál,“ krotil Uhrin nadšení. „Ani to nechci moc hodnotit. Jsme šťastní, že jsme vyhráli. Bylo to moje první derby. Dneska si to užijeme, ale zítra zase začínáme trénovat.“

Trenér měsíce (1. října 2015). Právě výhra nad Spartou vynesla Uhrinovi ocenění Trenér měsíce.

„Je to poprvé, kdy jsem tohle ocenění získal. Vděčím za něj především fanouškům Slavie, kteří nás velmi podporují. Tímto bych jim chtěl poděkovat. Budeme dělat všechno pro to, aby se nám i nadále dařilo,“ řekl slávistický kouč.

Série bez porážky (24. října 2015). Slavia byla na podzim v laufu. Sedmkrát za sebou neprohrála a držela se na dohled nejvyšším příčkám v tabulce. Sérii ukončila až porážka 0:2 s Olomoucí.

„To, že jsme přišli o tu sérii, mě nemrzí. Mrzí mě hlavně to, že jsme doma zbytečně pustili tři body. Navíc po výkonu, který byl průměrný,“ zlobil se Uhrin.

Chvála od fanoušků (28. listopadu 2015). Po patnáctém kole, tedy v polovině sezony, figurovala Slavia na pátém místě. Což byl na podceňovaný tým až překvapivý výsledek. Však taky ultras po výhře 2:1 nad Příbramí trenérovo jméno vyvolávali.

Uhrin přesto přesvědčoval, že by si představoval víc bodů: „Pořád říkám, že bodů máme málo. A opravdu si to myslím, že to tak je, protože doma jsme moc zápasů nevyhráli. Radši bych doma vyhrával a venku remizoval. Hrajete pro víc lidí, hrajete tak, abyste měli plný stadion. Je to sice větší tlak, větší zodpovědnost, ale bodů jsme mohli mít víc. Na druhou stranu můžeme být rádi, kolik jich máme. Musíme být na zemi, nejde si vyskakovat.“

Zimní nakupování (11. února 2016). Slavia vstupovala do jarní sezony s osmi posilami, které přivedli noví majitelé. Po letech strádání vypadal klub nablýskaně, čemuž odpovídala i tisková konference v kulisách luxusního pražského hotelu Le Palais.

A tak mohl Uhrin říct: „Klub získal profesionální charakter. Všechno funguje, jak má. Můžeme atakovat příčky zaručující evropské poháry.“

Vykázán na tribunu (6. března 2016). V jednom z prvních jarních zápasů prohrála Slavia 1:2 v Mladé Boleslavi. Nejdřív dostal červenou kartu obránce Michal Frydrych, pak soupeř proměnil penaltu a krátce nato rozhodčí vykázal trenéra Uhrina na tribunu.

„Řekl jsem rozhodčímu svůj názor. Byl jsem nespokojený po zákroku na Milana Škodu a pak ještě po jednom momentu, kdy rozhodčí naopak odpískal náš zákrok,“ vysvětloval slávistický kouč, který kvůli tomu dostal trest na dva zápasy (později zmírněný na jedno utkání).

Spor ve vedení klubu (5. dubna 2016). Letos v dubnu rezignoval na funkci předsedy představenstva Jiří Šimáně. Důvodem byl rozdílný pohled na řízení klubu, který se neshodoval s názorem zástupců CEFC.

Spor se týkal i pozice trenéra, kterého zástupce čínského majitele Jaroslav Tvrdík podpořil: „Dušan Uhrin je nejbližší rok neodvolatelný a dostane k práci vše, co potřebuje. Slavia musí mít špičkové zázemí a vlastní stadion, naše vize platí. Nejde o žádný bianko šek, ale legitimní právo trenéra na přiměřený čas na vybudování špičkového týmu.“

Uhrin k tomu později řekl: „Jsem rád, že mě Jaroslav Tvrdík podržel. V zimě tady byla spousta spekulací, že ve Slavii skončím. On byl důvod, proč jsem neskončil. Postavil se za mě. Ani jsem nevěděl, proč jsem měl skončit. Ale ano, jsem rád, že to řekl, i když nepřemýšlím o tom, jestli mi to dává jistotu. Stejně vždycky chcete odvést svou práci co nejlépe.“

Podruhé trenérem měsíce (20. května). Závěr ročníku Slavii vyšel parádně. Rozstřílela Slovácko 5:1, porazila Příbram 3:1 a smlsla si na Plzni 5:0. Uhrin se díky tomu podruhé v sezoně stal Trenérem měsíce.

Slavia zakončila sezonu na páté příčce, což bylo nejlepší umístění za posledních sedm let. Díky triumfu Mladé Boleslavi v domácím poháru si navíc zajistila postup do 2. předkola Evropské ligy.

Jmenování do představenstva (31. května 2016). Čínští majitelé jmenovali do nového představenstva klubu i trenéra Uhrina, což je v českém prostředí neobvyklé.

„Ano, jsem členem představenstva, ve kterém rozhodujeme o chodu klubu, ale na mé práci se v podstatě nic nezměnilo. Jen díky tomu mám víc informací, než když jsem byl jenom trenér. To je celé, nic jiného se nezměnilo,“ vysvětloval později.

Další posilování. Také v létě přivedla Slavia několik nových hráčů. Včetně útočníka Gina van Kessela, za kterého do Trenčína poslala kolem pětatřiceti milionů korun.

„Vybrali jsme hráče, kteří by nám měli pomoct. Uvidíme, kdo se zapracuje do základní sestavy, všichni určitě ne. Každopádně doufám, že se brzy aklimatizují,“ podotkl Uhrin.

Návrat do pohárů (15. července 2016). Skoro sedm let musela Slavia čekat, až se vrátí do evropských pohárů. Dočkala se v polovině července na hřišti Levadie Tallinn, kde však prohrála po špatném výkonu 1:3.

„Postup je v našich silách, i když to nebude jednoduché,“ prohlásil Uhrin po zápase. Měl pravdu, jeho tým vyhrál odvetu 2:0 a postoupil dál. V dalším kole si poradil také s Rio Ave.

Uhrin ven! (9. srpna 2016). První ligový zápas nové sezony Slavii nevyšel. Na poslední chvíli alespoň zachránila remízu 2:2 se Zlínem. Část příznivců už tehdy skandovala „Uhrin ven!“ Pravda, nebylo jich moc, ale slyšet byli. Jen pár dnů po postupu do závěrečného předkola o postup do základní skupiny Evropské ligy...

„Já to neslyšel, nevnímal jsem to,“ řekl slávistický trenér.

Anderlecht nad slávistické síly (25. srpna 2016). Slavia do základní skupiny Evropské ligy nepostoupila, když s favorizovaným Anderlechtem prohrála dvakrát 0:3.

„Nelíbila se mi hra některých hráčů v první půli. Myslím, že pro vítězství nebo lepší výsledek si musí hrábnout až na dno svých sil, což tam nebylo,“ hodnotil Uhrin odvetu v Belgii.

Poslední zápas (28. srpna 2016). Nejhorší výkon v nové sezoně předvedla Slavia v neděli v Plzni, kde prohrála 1:3. A fanoušci opět spustili: „Uhrin ven!“ O den později se dočkali... Uhrinova mise tedy skončila tam, kde před více než rokem začala.

„Nečekal jsem to, ale víc to v tuhle chvíli nemá cenu komentovat,“ reagoval Uhrin na své odvolání.