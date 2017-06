Hráči pracují dobře, chválí Stramaccioni sparťany. Na Rosického nespěchá

Jaký ten první týden byl?

První dojem z týmu je velmi pozitivní. Hráči pracují dobře a já jsem spokojený.

Na co byly první tréninky zaměřené?

Každý trenér má svou filozofii a své metody. Já a můj realizační tým máme přípravu založenou na několika bodech a velmi důležitá je fyzická příprava. Pracujeme na mentalitě hráčů, na jejich charakteru a odolnosti. To je hlavní cíl této fáze přípravy.

Jak daleko je zapojení Tomáše Rosického do tréninku?

Tomáš pracuje velmi tvrdě, ale nikdo nechce jeho zapojení do přípravy s týmem uspěchat. Oceňuju, jakým způsobem na sobě pracuje. Je pro nás důležité, aby se vrátil, ale nebudeme na to tlačit a spěchat.

Kdy budete mít pohromadě kompletní tým?

Mým zájmem je, aby to bylo co nejdřív. Jak se tvoří nové mužstvo, tak je důležité, aby mělo čas se sehrát. Tím spíš, že nás čeká náročná kvalifikace Evropské ligy.

Už jste poznal českou mentalitu?

To ještě popsat nedokážu. Ale určitě to budu postupně zjišťovat, když tady teď pracuju. Na druhou stranu jsme tady já a kolegové proto, abychom vnesli do týmu naši mentalitu. Tak to chtěli majitel klubu Křetínský a ředitel Kotalík.

Vypadá to, že česká liga bude v příštím ročníku hodně atraktivní. Posilujete vy i třeba Slavia. Vnímáte to?

Musím říct, že Česká republika udělala v minulých letech velký skok obecně jako země. A s tím souvisí i kvalita fotbalu. To, že přicházejí zahraniční hvězdy, je toho důkazem.