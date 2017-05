Nervy do posledního kola. Fotbalový Sokolov si v boji o záchranu zavařil

Patnácté Vítkovice díky vítězství 1:0 nad Pardubicemi udržely naději na záchranu, protože od čtrnáctého Sokolova i třináctého Frýdku-Místku je před závěrečným kolem dělí jediný bod.

A Sokolov v neděli tak musí vyhrát na hřišti nesmírně rozjeté Vlašimi, aby měl naprostou jistotu a nemusel se dívat na výsledek Vítkovic. Nesmírně těžký úkol. Nejhorší sokolovská sezona stále nemá konec.

Sokolovu bylo před utkáním jasné, o co se hraje, musel v posledních dvou soubojích jednou vyhrát, aby se nemusel ohlížet na další výsledky.

„Chceme to mít co nejdřív z krku. Vyhrát už v neděli doma je náš plán a cíl. Musíme stvrdit záchranu ve druhé lize,“ burcoval před utkáním kapitán Petr Glaser.

Sokolov se na dálku přetahoval s Vítkovicemi. Ty hostily Pardubice. Dlouho to na obou stadionech vypadalo stejně 0:0 a to hrálo do karet Sokolovu. Jenomže po hodině hry se ostravský celek dostal do vedení a úplně tím změnil situaci.

Navíc v 81. minutě vstřelila Opava gól, když si na centr z levé strany na vzdálenější tyč naběhl Jurečka a pěkně umístěnou hlavičkou mimo Belaňův dosah dokonale zmrazil domácí. Brankář Jaroslav Belaň si tak vůbec neužil oslavu svých šestatřicátých narozenin.