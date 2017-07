Kadeřábek si v Německu vysloužil novou smlouvu. Těší se na poháry

Sparťanský odchovanec do Hoffenheimu přestoupil v létě 2015, pokud se nic mimořádného nestane, zůstane tam celkem šest let.

Nová čtyřletá smlouva je pro něj odměnou za dobře odvedenou práci.

„Jsem spokojený a především šťastný, že Hoffenheim novou smlouvou potvrdil také svoji spokojenost se mnou. Od svého agenta Viktora Koláře jsem věděl, že jsou na stole také jiné varianty, ale pro nás byl od začátku Hoffenheim jednoznačnou prioritou a vlastně i jedinou možností,“ prohlásil reprezentační obránce.

V malém klubu, jehož třicetitisícová kapacita stadionu násobně překračuje počet obyvatel obce Hoffenheim, je i on spokojen.

“Všechno funguje na jedničku, na podzim si zahrajeme evropské poháry, trenér mi věří a já jsem přesvědčen, že vysokou laťku z minulé sezony můžeme ještě překonat. Potenciál je v týmu obrovský,“ řekl Kadeřábek.

Hoffenheim bude hrát o Ligu mistrů, jako čtvrtý tým bundesligy se zapojí do čtvrtého předkola. Pokud by neuspěl, půjde do základní fáze Evropské ligy.

Kadeřábek patří do základní sestavy, byť na jaře kvůli zranění lýtka o několik zápasů přišel. Ač pravý obránce, v novém rozestavení a systému Juliana Nagelsmanna mu mladý kouč svěřuje pozici tzv. pravého či levého halfbeka.

„Pavel je vnímán i hodnocen jako jeden z nejlepších krajních obránců v rámci celé bundesligy. Je to vysoce spolehlivý a nadále velmi perspektivní fotbalista. Poptávka o jeho služby byla z Německa i dalších evropských soutěží, ale společně jsme se zaměřili na možnost prodloužení smlouvy v Hoffenheimu,“ podotkl hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

„Sportovní vedení klubu v čele se sportovním ředitelem a trenérem funguje fantasticky, jedná se o jednu z top organizací v rámci celé bundesligy. A Pavel je její pevnou součástí. Bylo pro mě velmi pozitivní slyšet, jak si tohoto hráče považují, jaké postavení si svými výkony i vystupováním mimo hřiště dokázal získat,“ poznamenal Kolář.

„Jednání byla poměrně rychlá, především pak byla vedena v přátelské atmosféře a v jednoznačné shodě všech stran. Potvrdilo se nám také to, že dva roky zpátky jsme u přestupu Pavla Kadeřábka postupovali správně. Je pravdou, že jsme byli v jednáních se Spartou velmi nekompromisní a celý transfer se nerodil lehce, z pohledu hráče to však bylo nejlepší řešení. Do Německa přišel v ideálním věku, ve skvělé formě a zároveň v době, kdy klub teprve startoval současný sportovní boom.“

Hoffenheim se soupeře o boj pro Ligu mistrů dozví příští pátek. Při losu bude nenasazený, protože v minulosti poháry nehrál a jeho klubový koeficient je nízká. Narazit by mohl i na Viktorii Plzeň, pokud postoupí přes rumunský FCSB a posune se mezi nasazené. Ta možnost je reálná.

„Uvidíme, jaké štěstí budeme mít při losu, ale strach nemusíme mít z nikoho. Je pro nás důležité, že minimálně základní skupinu Evropské ligy máme jistou a v každém případě si užijeme pohárový podzim. V kombinaci s bundesligou se bude jednat o náročný program, ale kádr máme dostatečně široký i kvalitní. Celý klub se těší,“ řekl Kadeřábek.

V bundeslize odehrál na padesát zápasů, v národním mužstvu se blíží k třiceti startům. V Německu začíná třetí sezonu.

„A služebně se řadím mezi nejstarší. Kádr se pořádně obměnil, ale očividně to slouží ku prospěchu věci. Jsem připraven na to, že na mě bude ležet větší díl odpovědnosti. Té se nezříkám, naopak. Klub mi přirostl k srdci a udělám všechno, abychom byli na všech frontách úspěšní,“ poznamenal.

„Vím, že se to v Česku moc nenosí říkat nahlas, ale já jsem jednoduše šťastný. Jsem vděčný ženě Terezce a dcerce Emě, které mi vytvářejí neskutečné zázemí a domácí pohodu. A samozřejmě také rodičům, kteří mě ve všem maximálně podporovali od prvních krůčků až po dnešek. Díky rodině jsem v psychické pohodě, což se samozřejmě přenáší také na hřiště.“