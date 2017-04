Postup, luxusní bonus a smělé plány. Newcastle je zpět mezi elitou

Newcastle v pondělí porazil na svém hřišti Preston North End 4:1 a dvě kola před koncem si zajistil minimálně druhé místo, které zaručuje přímý postup do Premier League.

„Teď si můžeme užít, co jsme dokázali,“ oddychl si trenér Rafael Benítez. „Jsem si jistý, že v následujících týdnech všechno půjde správným směrem a že se připravíme na to, abychom do Premier League vstoupili dostatečně silní.“

Sedmapadesátiletý španělský kouč, který se proslavil působením v Liverpoolu nebo Realu Madrid, je hrdinou fanoušků.

K týmu, který předtím za posily utratil 80 milionů liber (v přepočtu 2,56 miliardy korun) přišel loni v březnu, ale zázrak v podobě záchrany se mu nepovedl. Navzdory sestupu však u týmu zůstal, což fanoušci ocenili. V pondělí po splnění úkolu si vychutnával potlesk zaplněných tribun.

Trenér Rafael Benítez oslavuje postup Newcastlu do Premier League.

Benítez sestavil nový tým. Po sestupu utratil 50 milionů liber (1,6 miliardy korun) a poměrně suverénně provedl tým druhou nejvyšší soutěží, byť ještě dřív si postup zajistil Brighton. Ale třetí Reading už má propastnou devítibodovou ztrátu.

„Jsem šťastný a pyšný,“ radoval se Benítez. „Tenhle den si musíme pamatovat, protože není jednoduché sestoupit a hned v následující sezoně se vrátit zpátky.“

Jeho slova dokazuje třeba Aston Villa. Ta loni sestoupila spolu s Newcastlem a nyní se trápí na dvanáctém místě. A třeba Blackburn či Wigan, kteří hráli Premier League ještě nedávno, jsou nyní na sestupových pozicích druhé ligy.

Ale co dál? Zkušený a oblíbený trenér ještě ani nepotvrdil, že v klubu zůstane i v další sezoně.

„Nikdy nevíte. To je fotbal,“ podotkl tajemně.

„Klíčem k tomu, aby zůstal,“ přemítal bývalý útočník Alan Shearer pro BBC, „bude dostatečně vysoká částka na přestupy. Rafael Benítez je pro klub důležitá osoba. Oblíbil si to tady a lidé si oblíbili jeho. Myslím, že je pro Newcastle poměrně důležité, aby ho udržel.“

Co se částky na přestupy týče, tak by neměl být problém. Newcastle si postupem zajistil astronomický bonus 200 milionů liber, v přepočtu 6,4 miliardy korun. Klub navíc může počítat s vyšším příjmem od sponzorů či za televizní práva.

Taková je tvrdá realita anglického fotbalu. Hráči, kteří postup vybojovali, si Premier League často ani nezahrají. Vyprávět by mohli třeba čeští reprezentanti Matěj Vydra či Daniel Pudil po postupu Watfordu v roce 2015.

„Všichni hráči, kteří postup vybojovali, šanci dostat nemohou. Musíte jít vpřed a koupit nové hráče. Musíte pochopit, že ten tým potřebuje vylepšit, pokud chcete hrát v lepší polovině tabulky Premier League,“ vysvětloval Shearer.

Fotbalisté Newcastlu se radují z postupu do Premier League. Zleva: Christian Atsu, Ayoze Perez a DeAndre Yedlin.

A bývalý trenér Steve Stone pro BBC dodal: „Newcastle bude potřebovat několik nových hráčů. Teď je čas na nakupování a stavbu nového kádru a je nutné udělat všechno pro to, aby Newcastle už nikdy do druhé ligy nespadl.“

Někteří hráči však samozřejmě zůstanou. Na koho se fanoušci mohou zaměřit?

Třeba na Matta Ritchieho. Ten už Premier League hrál, byť jen jednu sezonu. I když nastupuje na křídle, a ne coby klasický útočník, tak vstřelil úctyhodných patnáct gólů. Mimochodem, tolik jich dal už předloni za Bournemouth.

Anebo na Dwighta Gaylea, který vstřelil 22 gólů, což je víc než čtvrtina všech branek Newcastlu. Přesto mu v tabulce střelců celé soutěže patří „až“ třetí místo. Před lety se stal nejdražší posilou v historii Crystalu Palace, ale nikdy naplno neprorazil, a tak loni přestoupil do Newcastlu.

Výraznou postavou je rovněž Isaac Hayden. Vyrůstal v Arsenalu, platil za nadějného hráče, ale před sezonou se rozhodl naplno skočit do dospělého fotbalu v Newcastlu. Nastupuje jako defenzivní záložník a oplývá herním přehledem i rozvahou.

„Ohledně podoby kádru pro příští sezonu záleží na tom, kde chce Newcastle být. Nahoře? Nebo se znovu prát o záchranu? Jak znám Rafu Beníteze, tak jsem si poměrně jistý, jakou variantu zvolí,“ zdůraznil Shearer.

Mimochodem, není to tak dlouho, co Newcastle o čelní příčky Premier League skutečně hrál. V ročníku 2011/2012 skončil pátý.

Vrátí se úspěšné časy?