Inzerát: Prodám všechny. Z Liberce se stal FC Výprodej

Klub, který v novém tisíciletí získal hned tři ligové tituly, začíná rok 2017 v minusu. Konkrétně to znamená: trapné třinácté místo v tabulce a zimní uragán v kabině. Z toho plyne nebezpečný závěr: na jaře hrozí sestup.

Kdo zůstane, ten neexistuje

„Moje nervová soustava dostává zabrat. Je to krok do neznáma,“ přiznal pro deník Sport trenér Jindřich Trpišovský, než předevčírem odletěl na nezbytné soustředění do španělské Olivy.

Ne že by neměl s kým hrát, vždyť do Liberce každou chvíli přestupuje nová tvář (z Mladé Boleslavi dorazil velmi šikovný univerzál Ondřej Kúdela, na cestě z Teplic je levonohý útočník Roman Potočný), ale zásahů do dřívější stability je nebezpečně moc.

Měnící se Liberec Liberecká sestava proti Olympique Marseille aneb slavné vítězství 1:0 v Evropské lize, které se odehrálo 1. října 2015: Koubek - Coufal, Hovorka, Pokorný, Bartošák - Šural (89. Kerbr), Pavelka, Shala (73. Bartl), Sýkora, Jefremov - Rabušic (46. Bakoš). Jak by Liberec mohl nastoupit 20. února 2017 při jarní ligové premiéře proti Zlínu: Dúbravka - Coufal, Kúdela, Latka, Bartošák - Breite, Ševčík (Obročník) - Bartl, Bosančič, Vůch (Kerbr) - Baroš (Potočný). Resumé? Trenér Jindřich Trpišovský musel během necelého půldruhého roku poskládat téměř novou sestavu Slovanu Liberec. Naposledy v pondělí klub opustil kapitán Lukáš Pokorný.

Jen považte, že z výběru, který v říjnu 2015 vybojoval senzační pohárové vítězství v Marseille, zbyli jen tři muži: obránci Coufal, Bartošák a Hovorka. Přičemž posledně jmenovaný si kvůli složitému zranění kolena na jaře nezahraje.

Do ligového jara, které startuje za čtyři týdny, vstoupí zbrusu nový Liberec. Silnější? Lepší? Kvalitnější?To se rozhodně říct nedá.

Dávno pryč jsou reprezentanti Šural s Pavelkou, z brankáře Koubka je sparťanský vůdce, spolehlivý útočník Bakoš už zase patří Plzni, robustní Rabušic se oklikou dostal do Jihlavy, defenzivní univerzál Sýkora nedávno podepsal luxusní kontrakt rozpínavé Slavii, záložník Folprecht kývl na hostování v Ázerbájdžánu a věrný kapitán Pokorný v pondělí stvrdil osudový krok do francouzského Montpellieru.

Nemyslete si, to zdaleka není celý seznam. Jsou to jen nejzásadnější muži, kteří v poslední době prchli z Liberce, třetího týmu uplynulé sezony.

K čemu je ten průvan?

Trenér Trpišovský, jenž utrápené mužstvo převzal v červnu 2015, už napočítal víc než 30 odchodů. Přitom se nejedná pouze o důležité hráče, mnozí byli na hostování, jiní do počtu, ale stejně...

„Trochu průvan,“ nechal se slyšet Trpišovský během podzimu. A to netušil, co ho potká v zimní pauze. Liberecký trenér začíná znovu od nuly. I když má v kádru velmi zajímavá jména včetně někdejší reprezentační ikony Milana Baroše, skládání nového týmu chvíli potrvá.

Skeptik by prohodil: „Jen aby na to Liberec nedoplatil.“

Trpišovský věří: „Bude líp.“

Vzhledem k tomu, jakou spirálu majitel Karl rozjel, se dá těžko očekávat, že by Liberec na jaře povstal a zaútočil na poháry. Na druhou stranu se může potvrdit, jak dobrým trenérem je Trpišovský. Už zaujal v zadlužené Viktorii Žižkov, vehementně ho chtěla Sparta, teď zkusí resuscitovat vykradený Liberec.