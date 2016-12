Pyrotechnika není zločin. Dánský klub vyvíjí svíce, které neublíží

„Pyrotechnika není zločin!“ často skandují fanoušci.

„V davu je nebezpečná,“ slýchají jako odpověď.

Zákaz používání pyrotechniky na fotbalových stadionech platí ve většině evropských států včetně Česka. Přesto jsou římské svíce nebo dýmovnice k vidění poměrně často, protože fanoušci vždycky najdou možnost, jak je přes kontroly u vstupů pronést.

Disciplinární komise za to pak rozdávají vysoké tresty. Třeba zkraje prosince musela Slavia zaplatit 120 tisíc korun a Bohemians 50 tisíc korun. To je přitom jen příklad z jediného zasedání disciplinárky.

„Pokuty pravidelně dostáváme i my. Ale namísto zákazů jsme se zkusili vydat jinou cestou,“ uvedl Mickel Lauritsen, bezpečnostní manažer Brondby.

Úspěšný dánský klub, ve kterém působí i český útočník Jan Kliment, se ve spolupráci s fanoušky a fotbalovou asociací pustil do vývoje „bezpečné“ pyrotechniky.

Po dvanácti měsících vypadá projekt úspěšně. Dánský pyrotechnik Tommy Cordsen dosáhl snížení teploty zažehnuté římské svíce tak, že člověk v ohni bez problémů chvíli udrží ruku.

Brondby ukázalo svíce veřejně:

„Tyhle svíce hoří při nízké teplotě. Díky tomu patří do nízké třídy nebezpečnosti a bude legální tuto pyrotechniku na stadionu používat,“ věří Cordsen.

A bezpečnostní manažer Lauritsen pokračoval: „Jsme rádi, že jsme to dotáhli až do téhle fáze. Naším cílem bylo vyvinout produkt, který nahradí pyrotechnické výrobky používané dnes. Chtěli jsme něco, s čím budou spokojení fanoušci, kluby i fotbalové asociace.“

Nové, bezpečnější římské svíce budou k dostání v různých barvách. Kdy - a jestli vůbec (!) - budou k vidění při zápasech, však ještě není jasné. Bude nutné měnit nejenom fotbalové předpisy, ale také zákony.

„Nechceme říkat, kdy by se to mohlo povést. Ale snad to bude brzy,“ poznamenal Lauritsen.

Pokud zástupci Brondby budou úspěšní, způsobí revoluci ve fandění. Snaha o legalizaci pyrotechniky přitom není jediným bojem, který fanoušci vedou. Například v Anglii v posledních týdnech začali uvažovat, že znovu povolí stání na tribunách.

„Snad budeme úspěšní. Je to jen první krok k tomu, aby fanoušci mohli pyrotechniku používat, a vytvářet tak dobrou atmosféru na stadionech. Tenhle výrobek může vyřešit problémy, které s pyrotechnikou dneska máme,“ dodal Lasse Bauer, další bezpečnostní expert Brondby.