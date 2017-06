Hradec po sestupu: Nechceme být výprodejním místem

„Všechno se řeší. Teď třeba i to, že šanci v přípravě dostanou mladí odchovanci a kteří to budou,“ uvedl sportovní ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Tímto směrem se teď strategie klubu bude ubírat?

Je to jedna část, našim odchovancům chceme prostor a čas dát. Vychází i z toho, že jde o velmi dobrou generaci. František Čech si za áčko už zahrál, teď svoje kvality potvrzuje i v reprezentační devatenáctce na turnaji ve Francii, třeba zápas s Brazílii odehrál na kraji obrany celý. Potenciál mají i další. Vychází to i z toho, že je trenér A-týmu Havlíček ještě nedávno vedl.

Přibudou i nějaké další příchody z jiných klubů?

Jednání probíhají, ale ještě není nic uzavřeného. Bude také záležet na tom, kdo kádr opustí. Vracejí se nám však někteří hráči, kteří byli na hostování, týká se to například Zorvana a Shejbala.

Změny v Hradci Zatím odešli Pavel Černý - Pardubice

Roman Polom, Lukáš Hůlka - konec hostování z Mladé Boleslavi Dosavadní příchody Filip Zorvan, Jan Shejbal - oba návrat z hostování

Trenér Havlíček už po posledním zápase minulé sezony naznačoval, jakým směrem by se posílení mělo ubírat. Změnilo se na tom něco?

Nezměnilo, netajíme se tím, že potřebujeme levonohého fotbalistu, obránce či záložníka. A stopera.

Po příchodu trenéra Havlíčka nehráli někteří zkušenější hráči, jaká je jejich budoucnost v Hradci?

Zatím kromě už oznámených Černého, Poloma a Hůlky nikdo neodešel.

Přesto to mohlo něco naznačit. Konkrétně: co Tomáš Jirsák, který přišel v zimě jako velká posila?

Mluvil jsem s ním po konci soutěže a že by neměl pokračovat, nepadlo.

A co Jakub Chleboun, který se nedostal ani na lavičku?

Trenér chtěl ve chvíli, kdy se nedařilo, něco změnit. Z dorostu přišel Čech, je tady Nosek, šanci pak dostal i Bederka. Trenér s Jakubem mluvil v tom smyslu, že není hozený přes palubu.

Nehráli ani další, třeba Krátký. Co bude s nimi?

Podobné případy. Před prvním zápasem přišly změny, vyhrálo se, takže se na tom stavělo. Pak už nebylo možné dát šanci všem, kromě Poloma byli všichni hráči zdraví, ale všichni hrát nemohli.

Odejít však mohou další i kvůli tomu, že tým sestoupil. Nabídky prý mají Malinský, Holeš či Schwarz.

Víme, že máme některé hráče, o které zájem je, ale nic nedošlo tak daleko, aby to bylo uzavřeno.

Jak se na tyto případné odchody v klubu díváte?

Určitě nechceme být výprodejním místem, ale pokud nabídka bude zajímavá pro nás i pro hráče, který bude mít šanci hrát první ligu, tak se asi domluvíme.

Zatím to na velkou obměnu kádru nevypadá. Nebo k tomu ještě může dojít?

Nemyslím si. Tři hráči už odešli a pokud se k tomu přidá někdo další, tak už to zase tak malá změna nebude.

S jakými ambicemi Hradec skládá kádr pro druholigovou sezonu?

Podle mě s těmi nejvyššími, a tak se ho na to budeme snažit připravit.

Takže na rychlý návrat do první ligy?

Kádr špatný nebude, garance úspěchu ale pochopitelně nikde není.