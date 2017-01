Hradec zužuje kádr, hostovat jdou Zorvan a Shejbal

Pro hradeckého záložníka to byl ale na několik měsíců poslední zápis v hradecké sestavě, na jaře totiž bude hostovat v druholigovém Sokolově.

Zorvan tak je jedním z hráčů, na které trenéři mužstva ukázali krátce před čtvrtečním odjezdem na herní soustředění do chorvatského Umagu. Vedle Zorvana se nebude týkat také Jana Shejbala, jenž po zimním návratu z hostování ve slovenské Nitře nyní odchází hostovat do sousedních druholigových Pardubic.

„Jsme rádi, že právě do Pardubic. Budeme ho mít na očích. Honza je stále mladý hráč a potřebuje hlavně hrát,“ uvedl Bohuslav Pilný, jeden z trenérů hradeckého týmu.

Hradec se s Jabloncem utkal na pražském Vyšehradě a šlo o souboj dvou týmů, které v Tipsport lize skončily ve svých skupinách na druhém místě.

Pro hradecké mužstvo to zároveň bylo poslední utkání před čtvrtečním odjezdem na týdenní soustředění do Chorvatska, kde na něj čekají hned tři přípravná utkání. Do jarní části ligové sezony Hradec vstoupí 19. února duelem s pražskou Duklou.