Fotbalový diplomat Fousek: Jsem týmový hráč, ale nebudu hrát s každým

Proč myslíte, že jste ten pravý kandidát na funkci předsedy FAČR?

K téhle funkci je zapotřebí mít odborné i životní zkušenosti. To, co je za mnou, ukazuje, že toho o fotbale vím dost a mám co nabídnout. Ale rozhodují voliči.

A co tedy můžete nabídnout?

Odborné a životní zkušenosti. Schopnosti, včetně jazykových. Kontakty na UEFA a FIFA. Zkušenosti s řízením FAČR. A jsem týmový hráč.

Týmový hráč, který je ochotný hrát v jakémkoliv týmu?

To určitě ne.

Co by se stalo, kdyby delegáti zvolili do výkonného výboru lidi, kteří by vám nevyhovovali?

To je kdyby... Předpokládám, že voliči budou nějakým způsobem reflektovat tým, který si bude přát předseda. Anebo zvolí alespoň filozoficky blízké kandidáty.

Profil Petr Fousek Narozen: 19. listopadu 1962 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze V roce 1986 začal kariéru na ministerstvu zahraničního obchodu. Od roku 1993 působí ve fotbalové asociaci, kde prošel několik funkcí - sekretář, vedoucí mezinárodního oddělení, ředitel PR. V letech 2001 až 2007 byl generálním sekretářem FAČR. Předsedal organizačnímu výboru mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které Česko hostilo v roce 2015. Zkušenosti má i z mezinárodních organizací. Od roku 1994 působí na UEFA, od roku 1998 ve FIFA. Mluví anglicky, rusky, španělsky a německy. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Například Slavia už minulý týden zdůraznila, že nepodpoří žádné řešení, jehož součástí bude nynější místopředseda Roman Berbr. Vnímáte to stejně?

Nechci hodnotit ostatní kandidáty na předsedu nebo jiné funkce ve výkonném výboru. A nechci mluvit o jménech. Ale na požadavku na kredibilitu se shodujeme. Pro fotbal je to do budoucna jediná možná cesta. Jen je otázka, jakým způsobem důvěryhodnost prosazovat. Nástroje jsou různé. Otázka je, co lze stihnout do valné hromady a co lze zvládnout po ní v závislosti na složení výkonného výboru. Ale nemůže nám být jedno, kam se fotbal ubírá.

Může se stát, že vy budete zvolen předsedou a Roman Berbr místopředsedou. Co potom?

To je hypotetická otázka. To se mě taky můžete zeptat, jestli chci mít poměr s Miss České republiky.

Libor Duba je prý krizový manažer, Martin Malík obchodník a vy diplomat. Jak charakteristiky tří kandidátů na předsedu vnímáte vy?

Je to velmi zjednodušená charakteristika, ale spojení s diplomacií bych se v mém případě rozhodně nebál. Ale tady to nebude o diplomacii. Fotbal musí spojit síly, bude potřebovat každou ruku a nohu, aby nasměroval chod tam, kam by ho nasměrovat měl.

Může se stát, že se některý kandidát vzdá kandidatury, aby uvolnil cestu pro někoho jiného? Je reálná vaše dohoda s Martinem Malíkem?

Je to jeden z možných scénářů, aniž bych chtěl mluvit o tom, kdo by se měl čeho vzdávat. Ale ty scénáře mohou být různé. Požadavek na konsenzus chápu tak, že by fotbal měl snadnější pozici pro řešení krize. Ale musí se to prodiskutovat. To není o tom, jestli já, Martin Malík nebo Libor Duba odstoupíme. Je to o tom, jak se podaří diskutovat mezi profesionálním fotbalem, českým regionálním fotbalem a moravským regionálním fotbalem.

Liga se loni osamostatnila, což Roman Berbr využil k vyjádření, že nemá ve FAČR takovou pozici, aby si prosazovala své vedení.

Soužití mezi regionálním a profesionálním fotbalem je naprosto zásadní. Je to otázka životaschopnosti. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že když profesionální a regionální fotbal žijí v symbióze, tak to má pozitivní vliv na všechny úrovně - od reprezentace až po mládež. Já si myslím, že profesionální fotbal má do voleb FAČR co mluvit. Naopak je zapotřebí dialog mezi profesionálním a regionálním fotbalem prohloubit. Nemůžete přetrhnout tělo v půlce, aby trup šel jedním směrem a nohy druhým.

Existuje katastrofický scénář, že fotbal bude bez dotací. Dokážete si to představit?

Je to otázka právní. Teď probíhá dialog v právní rovině a v rovině ministerstva. Ale není to otázka na mě, nýbrž na stávající představitele asociace.

Miroslav Pelta, byť je dnes obviněný v souvislosti s dotacemi z ministerstva, dokázal pro fotbal sehnat peníze. Jak si v téhle oblasti věříte vy?

Schopnosti pana Pelty v této oblasti byly mimořádné, to je zapotřebí zdůraznit. Na druhou stranu to hodně stálo na jednotlivci, což nese určitá rizika. Jsem zastáncem toho, že by fotbal měl budovat takovou pozici, díky které se bude moci ucházet o peníze permanentně jako instituce.

Pelta měl na starosti také přímo reprezentaci. Jak to plánujete vy?

Každý předseda musí mít reprezentaci ve své gesci. Na druhou stranu jsou tam trenéři, manažeři, realizační tým, kteří chod reprezentace zajišťují. Národní tým je výkladní skříní asociace. Zjednodušeně se říká, že asociace není posuzovaná podle projektů, ale podle výsledků reprezentace. Jako generální sekretář FAČR jsem zažil mistrovství Evropy v Portugalsku a mistrovství světa v Německu a byl to intenzivní zážitek. Tahle problematika mi není cizí.

Hnutí Čistý fotbal navrhuje, aby v budoucnu volily předsedu a členy výkonného výboru všechny členské kluby, a to ještě elektronicky. Co na to říkáte?

Vnímám to jako požadavek z určitého směru, který volá po nějakých změnách systému. Do jaké míry je to technicky proveditelné, o tom se musí vést diskuse. Také bychom se mohli učit v zahraničí. Mě se třeba při předkládání kandidatury nikdo neptal, jestli mám podíl v nějakém klubu. Na tom všem lze pracovat.

Petr Fousek kandiduje na předsedu FAČR

V čele FAČR by neměl stát člověk, který má podíl v nějakém klubu?

Předpisy asociace to neupravují. FAČR nemá směrnici o střetu zájmů, což je další nástroj, který by se dal snadno zavést.

A jaký je váš názor?

Já bych o prohloubení a zamezení střetu zájmů usiloval. Nejsem nositelem takového střetu zájmů.

Fakta Podpora pro Fouska Kandidaturu Petra Fouska na předsedu fotbalové asociace podpořily tři krajské svazy, sedm okresních svazů a několik klubů. Mezi nimi Slavia, Teplice, Bohemians nebo Olomouc.

Máte ambice kandidovat do výkonného výboru UEFA?

Přesně tak to je. V případě mého zvolení mám předpoklady pro to, abych se o něco takového mohl pokusit. Samozřejmě je pro to zapotřebí určitá konstelace. Český fotbal nemá ve výkonném výboru UEFA zastoupení už dlouho, od odchodu Františka Chvalovského. Ano, fotbal může fungovat i bez toho, ale když ta možnost tady je, tak je povinností svazu i předsedy se o to ve vhodný okamžik pokusit.

Co to znamená?

Dbá se, aby tady byla nějaká vyváženost. Ze střední Evropy jsou teď zastoupeny Polsko nebo Maďarsko. Plus je to o těch nositelích. Buď kandidujete za silnou zemi jako Německo, pak osobnost být nemusíte. Anebo osobnost jste - a potom nezáleží na velikosti asociace. Vždyť zástupce ve výkonném výboru měly třeba i Malta nebo Kypr.

Mimochodem, co na vaši kandidaturu řekli doma?

Na medializaci jsem zvyklý. On si každý myslí, že být předsedou je procházka růžovým sadem. Ale spolupracoval jsem s řadou předsedů, a je to řehole, úvazek na 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Fotbal nikdy nespí.