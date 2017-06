Ještě lepší ligu bych si vyzkoušet chtěl, ale ne na sílu, říká Vaclík

Z Vítkovic se posunul na Žižkov. Odtud do Sparty. A pak do Basileje. Co další krok?

„V zimě to podle mě bylo dál... Nevím, třeba to přestupové domino mezi brankáři někdo spustí,“ přemítal Vaclík. „Je možné, že Szczesny odejde z AS Řím do Juventusu. Čeká se, co bude s De Geou. Na to může navázat přestup Oblaka z Atlétika Madrid do Manchesteru United. Těch možností je spousta.“

Jste napnutý?

Ani moc ne. V Basileji se já i moje rodina máme skvěle. Celý klub je výborný. V příští sezoně zase budeme hrát přímo Ligu mistrů. Takže to není tak, že bych všechny obvolával a vyptával se, jak to vypadá. Jsem v klidu a mám čistou hlavu.

Co motivace posunout se výš?

Mám v sobě, že bych si chtěl vyzkoušet ještě lepší ligu. Ale nechci, aby to bylo na sílu a někam jsem se tlačil.

A co varianta „lepší liga, ale bez Ligy mistrů“?

To je dilema. Člověk, když hraje Ligu mistrů, tak je to v uvozovkách jen šest zápasů za rok. Kdyby šel třeba do Anglie, tak má každou sezonu dva zápasy proti Manchesteru United, Manchesteru City, Arsenalu, Liverpoolu, Evertonu, Tottenhamu... V tomhle by se to srovnalo. Muselo by to dávat smysl ze všech stran, aby to bylo dobré pro mě, pro rodinu i pro oba kluby. Těch proměnných je hodně.

Basilej ve Švýcarsku jednoznačně vládne. Není to stereotyp?

Někdo si může říct, že je to jednoduché, ale stejně to každý rok musíme na hřišti ukázat. Všichni nás chtějí sesadit. Teď se třeba už poněkolikáté mluví o změně systému ligy, aby byla zajímavější pro lidi. Pravda je, že letos byla sezona extrémní, protože jsme vyhráli o sedmnáct bodů, i když jsme z posledních šesti zápasů zvítězili jen dvakrát. Ale stereotyp to není. Švýcarská liga je navíc dobrá, útočná, padá hodně gólů.

A pro vás osobně?

Mám v sobě motivaci. Chci mít z gólmanů nejlepší čísla, být vyhlášený v sestavě sezony... K titulu chci přidat i osobní trofeje a dokazovat, že v lize jsem nejlepší.

Ještě před případným přestupem musíte zvládnout sobotní kvalifikační zápas proti Norsku. Stihnete uzdravit zranění z pondělní přípravy proti Belgii?

Věřím, že budu v pořádku. Už jsem i něco odtrénoval. Při pohybu mě to neomezuje, ale při kopání by byl problém.

Byla horší srážka s Lukakuem, nebo následný náraz do tyče?

Možná to tak vypadalo, ale myslím, že jsem tyčku vůbec netrefil. Srazil jsem se s Lukakuem, kterému jsem spadl na koleno. Dostal jsem koňara někam mezi třísla a pánevní kost. Tam je to celkem bolestivé, protože je tam hodně nervových zakončení.

V boji o postup na mistrovství světa bude zápas v Norsku velmi důležitý. Bude to průšvih, když se to nepovede?

Po úvodních domácích ztrátách je pro nás každý zápas o všechno. Když to v sobotu zvládneme, tak budou důležité zase ty další. Kvalifikace nemá tolik zápasů, takže nemáte moc možností na nápravu. Ale jsem si jistý, že k tomu přistoupíme zodpovědně a že uděláme všechno pro to, abychom o mistrovství stále hráli.

Mimochodem, co říkáte na přestup Marka Janka z Basileje do Sparty?

Vůbec mi o tom neřekl. Ale pro Spartu to bude pomoc. Za ty dva roky u nás dal asi pětatřicet gólů, a to ještě nehrál všechny zápasy.

A co říkáte na to, že Sparta od příští sezony vsadí na italského trenéra Andreu Stramaccioniho?

Je to revoluční krok, protože v českém prostředí moc zahraničních trenérů nebylo. A když už ano, tak to většinou skončilo neúspěchem, když nebudu počítat slovenské trenéry. Sparta chce být evropský klub a zahraniční trenéři k tomu patří. Věřím, že to bude úspěšný krok.