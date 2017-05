Teď budeme fandit Manchesteru, plánuje Dostál po triumfu v poháru

„Tušil jsem, že budu chytat. Těší mě, že jsem v takovém zápase dostal důvěru. Nikdy jsem nic nevyhrál. Je to úžasné, pro klub i pro nás, co jsme se o to zasloužili. Je to pro všechny vyústěním celoroční práce. Jen škoda, že se nám nakonec nevydařila liga, ale hlavně, že jsme zvládli toto,“ oddechl si 25letý zlínský odchovanec Dostál.

Jak jste si užil finálový zápas na vyprodaném olomouckém stadionu?

Asi jsem ještě nehrál v takové kulise. Musím poděkovat opavským i našim fanouškům. Bylo to nádherné. Když je člověk v takové atmosféře na hřišti, užívá si to ještě víc.

Nevadilo vám, že po vás soupeřovi fanoušci ve druhém poločase často něco házeli?

Byl to papír, takže tohle bylo v pohodě.

Kolik práce jste v zápase měl?

Ze začátku to bylo trošku nervózní z obou stran. Když jsme pak dali gól, uklidnili jsme se. Opava sice v prvním poločase dobře držela balón, ale pak jsme si něco řekli v kabině a zápas jsme zvládli.

Zdálo se, že na konci máte víc sil.

Když to šlo, snažili jsme se držet míč, hodně práce vepředu odvedl Jean-David Beauguel. To Opavu trošku znervóznělo, nedostávala se díky tomu do souvislého tlaku.

Kdy vám bylo nejhůř?

Chvilku po našem gólu byla střela pod břevno, tu jsem vytáhl tak tak. Šance měla Opava i před koncem.

Ale všechno jste pochytal a rázem máte jistou účast minimálně v kvalifikaci Evropské ligy. Už si to dovedete představit?

To víte, že dovedu. Je to daleko, příprava je před námi a všechno se musí dořešit.

Pokud Manchester United zvítězí ve finále Evropské ligy nad Ajaxem, půjdete rovnou do základní skupiny. To je velmi lákavé, že?

Asi s klukama někde sedneme a budeme jim fandit. Pak můžeme do Manchesteru poslat nějaké poděkování.

Kdy vás vůbec napadlo, že by Zlín mohl vyhrát pohár?

To asi dlouho nečekal nikdo. Ale když jsme v poháru přečkali podzim, začali jsme tomu přece jen věřit. A po semifinálové výhře na Slavii ještě víc. Je to neuvěřitelné.

O evropské poháry jste dlouho hráli i v lize, tam jste to ale nezvládli. Je pro vás tento triumf náplastí?

Pro mě osobně asi ano.